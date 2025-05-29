Россияне переплачивают за автомобили: разница в цене по сравнению с соседними странами составляет 15–100% и более

Что теряют россияне, покупая китайский кроссовер, и где можно купить его в три раза дешевле?

Россияне платят вдвое больше за автомобили, чем жители соседних Казахстана и Белоруссии, а в случае Китая переплата по некоторым моделям может доходить до трех раз.

Почему цены на машины в России значительно выше, чем в других странах?

Geely EX5: белорусская цена в два раза ниже российской

В Белоруссии появилась новинка от китайского бренда Geely — электрический кроссовер EX5, который будут собирать под городом Жодино.

Стоимость модели стартует от 73,9 тыс. белорусских рублей (1,95 млн российских рублей по текущему курсу) — это в два раза дешевле, чем в РФ, где ее можно купить только от 4,1 млн рублей.

В топовой комплектации EX5 в Белоруссии стоит 79,9 тыс. местных рублей (2,1 млн рублей), в России за ту же версию просят 4,4 млн рублей. Разница в цене составляет более 2 миллионов рублей.

На местном рынке Geely EX5 (продается по названием Galaxy E5) предлагают всего за 1,1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу юаня. В Китае Geely EX5 стоит более чем в три раза дешевле, чем в России.

При этом в мае цену кроссовера возможно снизить до 995 тыс. рублей, поскольку марка объявила новую скидку на модель в честь юбилейной продажи 1 млн машин суббренда Galaxy.

Иномарки и отечественные автомобили: переплата на все модели

В России иномарки и даже отечественные автомобили продаются значительно дороже, чем на зарубежных рынках или в странах СНГ.

Так, в России цены на Haval Jolion 2025 года выпуска начинаются от 2,1 млн рублей. По итогу 2024 года эта модель стала самым продаваемым кроссовером на отечественном рынке (84 тыс. штук). За указанную стоимость покупатель получит Jolion в версии Comfort с МКП и двигателем мощностью 143 л.с. В других комплектациях предусмотрен 7-ступенчатый «автомат», цены начинаются от 2,4 млн рублей.

А седан Lada Vesta стоит от 1,4 млн рублей, тогда как в Белоруссии и Казахстане модель можно приобрести на 200–400 тыс. рублей дешевле.

Jeep Wrangler Rubicon: разница в цене более чем в два раза

К примеру, Jeep Wrangler Rubicon 2025 года выпуска в России обойдется в 9 млн рублей, а в США — в 4,1 млн рублей в переводе с долларов.

Модель автомобиля Россия (руб.) Белоруссия (руб.) Казахстан (руб.) Китай (руб.) США (руб.) Примечания Geely EX5 (электро) от 4 100 000 от 1 950 000 — от 1 100 000 — В Китае — Galaxy E5, акция — до 995 000 руб. Geely EX5 (топ) 4 400 000 2 100 000 — — — Haval Jolion (МКП) 2 100 000 — 1 600 000 1 100 000 — В Китае — Haval H6 Classic Edition Haval Jolion (АКП) 2 400 000 2 100 000 1 800 000 — — Chery Tiggo 7 Pro Max 2 700 000 1 900 000 2 000 000 — — Базовая версия Lada Vesta (седан) 1 400 000 1 000 000–1 200 000 1 000 000–1 200 000 — — В Белоруссии и Казахстане дешевле на 200–400 тыс. руб. Jeep Wrangler Rubicon 9 000 000 — — — 4 100 000 В США — эквивалент в рублях

Автопроизводители уверены, что россияне должны платить больше

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что разумных и рациональных оснований для таких высоких цен на автомобили в РФ не существует.

«Большая разница в ценах, на минуточку, действует в едином с нами таможенном пространстве. И понятно, что ряд игроков, в том числе китайских, уверены, что российский потребитель должен платить больше. Это нужно прекращать — цены в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) должны быть одинаковыми», — считает правозащитник.

Конкуренция и политика автопроизводителей: почему в Белоруссии цены ниже?

Попытка заставить россиян переплачивать — это современная политика автопроизводителей, заявил Шапарин. Он пояснил, что на рынке Белоруссии, в отличие от отечественного, есть конкуренция, что и влияет на цены.

Покупка автомобиля в современных условиях — это вторая ипотека, приводит аналогию директор консалтингового агентства «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

«Чтобы позволить себе такую покупку, россияне оформляют автокредит, как ипотеку, сразу на семь или девять лет под ставку 17% годовых. В итоге ежемесячные платежи все равно оказываются на уровне средней зарплаты по России. Это, конечно, ни в какие ворота», — заметила Акимова.

Покупка автомобиля становится непосильной задачей для россиян.

Она прогнозирует, что разница стоимости автомобилей в 15–20% на соседних авторынках сохранится на долгий срок. Чтобы обернуть ситуацию в свою пользу, России придется развивать локальное производство, считает эксперт.

Утильсбор, локальная сборка и кредиты: факторы, влияющие на цены в Белоруссии

«Вспомним, что в Белоруссии действовали сниженные ставки утильсбора, что давало ощутимое ценовое преимущество. С 1 января 2025-го Минск приравнял ставки к российским, но ценники еще не успели подтянуться. Также в Белоруссии локальная сборка дешевле, а кредиты выгоднее», — заявила Акимова.

Аналогичной точки зрения придерживается и автоэксперт Олег Мосеев. По его словам, россиянам придется переплачивать до тех пор, пока не восстановится полноценное производство автомобилей внутри РФ.

Тогда за счет промсубсидий у компаний нивелируются затраты на утилизационный сбор, а цены начнут выравниваться. Россиянам придется переплачивать до восстановления производства.