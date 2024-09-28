Получите не сочную тушку, а непонятную кашу: вот какую рыбу лучше жарить на сковороде, а не на мангале

Сентябрь и октябрь — последние теплые месяцы в году, когда можно насладиться пикниками на природе. Жарить рыбу на мангале — это не только вкусно, но и полезно. Однако, не каждая, как оказалось, подходит для этого метода приготовления. В этой статье расскажем лучшие и худшие варианты.

Идеальная рыба для мангала

Для жарки на мангале лучше всего подходят рыбы с плотным мясом, которое не распадается при жарке и легко держит форму. Среди таких рыб можно выделить следующие:

Семга и форель — классика, которая всегда радует своим вкусом. Эти виды рыбы богаты жирами, что делает их мясо сочным и нежным. Семга и форель прекрасно подходят для приготовления на гриле, особенно если они предварительно замаринованы.

Скумбрия — еще один отличный выбор. Благодаря высокому содержанию жира, скумбрия остается сочной и вкусной даже после жарки. Кроме того, эта рыба имеет характерный, насыщенный вкус, который отлично раскрывается на углях.

Дорадо — популярная рыба для гриля в средиземноморской кухне. Ее мясо плотное, легко держит форму и обладает нежным вкусом. Дорадо часто готовят целиком, с травами и лимоном, что делает ее еще более ароматной.

Палтус — идеальный выбор для тех, кто предпочитает нежное мясо с богатым вкусом. Палтус не разваливается на куски, легко готовится и приобретает аппетитную золотистую корочку на гриле.

Рыба, которую лучше не жарить на мангале

Не вся рыба подходит для жарки на углях. Есть виды, которые слишком нежные или имеют слишком много костей: