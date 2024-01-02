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Полы после гостей отмоете в два счета: добавьте в воду одно дешевое средство

Полы после гостей отмоете в два счета: добавьте в воду одно дешевое средство
Как быстро привести полы в порядок

Вместо покупной «химии».

После череды новогодних застолий многие хозяйки проводят уборку. И особого внимания заслуживают полы. Чтобы быстрее избавиться от загрязнений, возьмите на заметку простую хитрость.

Добавьте в воду лимонную кислоту. Она устранит пыль и различные пятна, а заодно оставит после себя приятный ненавязчивый аромат. А вам не придется прикладывать усилия, чтобы оттереть загрязнения.

Разведите в четырех литрах воды три столовые ложки «лимонки», а затем помойте пол как обычно. Грязь мигом уйдет, а после не останется никаких разводов, отмечает Дзен-канал Elena France.

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Дом Советы
2 января 2024 09:30
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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