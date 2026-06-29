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На что нужно обратить внимание при выборе чемодана для отпуска - будет служить десятилетиями: важна не только цена

Опубликовано: 29 июня 2026 08:15
 Проверено редакцией
На что нужно обратить внимание при выборе чемодана для отпуска - будет служить десятилетиями: важна не только цена
На что нужно обратить внимание при выборе чемодана для отпуска - будет служить десятилетиями: важна не только цена
Городовой ру
Названы признаки, которые укажут на хороший чемодан

Любителям путешествий необходимо подобрать качественный чемодан, что позволит точно сохранить багаж. Бюджетные варианты быстро выходят из строя, особенно если человек часто путешествует. При выборе чемодана нужно учитывать не только цену, но и несколько правил.

Материал

Менее надежными считаются тканевые чемоданы, так как они могут намокать. Такие модели не способны защитить вещи при сильном ударе, поэтому лучше всего подобрать пластиковые варианты. К ним можно отнести полипропиленовые и поликарбонатные модели. Для защиты чемодана от царапин лучше приобрести тканевый чехол.

Колеса

Покупайте те чемоданы, которые имеют четыре колеса. Чаще всего россияне отдают предпочтение пластиковым колесам, но следует выбрать прорезиненные - они более долговечные и менее шумные.

Ручка

Встречаются пластиковые и металлические ручки. Более надежным станет второй вариант. Убедитесь, что она плавно выдвигается, сообщает портал "Яндекс-Путешествия".

Молния

Чем дешевле чемодан, тем хуже у него молния. Этот элемент является самой слабой частью любой модели, но у качественных экземпляров замки все-таки служат дольше.

Опыт автора

“Раньше я покупала самые дешевые чемоданы, но они разваливались буквально через 1-2 года. Мне это надоело, поэтому я приобрела качественный чемодан из полипропилена. Пользуюсь им уже около 10 лет”, - рассказал Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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