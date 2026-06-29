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Если дома есть перец, колбаса и сыр — ужин уже готов: рецепт, который покоряет с первого кусочка

Опубликовано: 29 июня 2026 06:05
 Проверено редакцией
Если дома есть перец, колбаса и сыр — ужин уже готов: рецепт, который покоряет с первого кусочка
Если дома есть перец, колбаса и сыр — ужин уже готов: рецепт, который покоряет с первого кусочка
Городовой ру
Гости просят рецепт еще до конца ужина.

Иногда самые простые продукты превращаются в блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Обычный болгарский перец, яйца, сыр и колбаса после духовки становятся невероятно сочными, ароматными и покрываются аппетитной золотистой корочкой.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала Tatiana Glow.

Ингредиенты:

  • болгарский перец — 2 шт.,
  • колбаса — 250 г,
  • твердый сыр — 150 г,
  • яйца — 4 шт.,
  • свежий укроп — по вкусу,
  • соль — по вкусу,
  • черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Яйца разбиваю в глубокую миску, добавляю соль и черный перец, после хорошо взбиваю венчиком.

Если дома есть перец, колбаса и сыр — ужин уже готов: рецепт, который покоряет с первого кусочка - image 1
Если дома есть перец, колбаса и сыр — ужин уже готов: рецепт, который покоряет с первого кусочка - image 1

Колбасу нарезаю небольшими кубиками или тонкой соломкой. Сыр натираю на крупной терке. Большую его часть сразу добавляю к яйцам.

Туда же отправляю колбасу и мелко нарезанную зелень. Все тщательно перемешиваю до однородности.

Болгарские перцы разрезаю вдоль пополам, удаляю семена и перегородки. Наполняю каждую половинку подготовленной начинкой. Сверху щедро посыпаю оставшимся тертым сыром.

Перекладываю перцы в форму для запекания и отправляю в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.

Перед подачей при желании украшаю свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 40 минут

Личный опыт

Иногда я использую копченую колбасу — тогда аромат становится еще насыщеннее. А если за несколько минут до готовности включить режим гриля, сыр покрывается красивой хрустящей корочкой.

Ранее мы писали о том, как приготовить капустные котлеты как из советской столовой.

Автор:
Александр Асташкин
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