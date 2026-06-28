Нашел тот самый рецепт капустных котлет из советской столовой: теперь готовлю сразу двойную порцию

Главный секрет этого рецепта — долгое томление капусты в молоке со сливочным маслом и добавление манной крупы. Благодаря этому котлеты получаются особенно нежными внутри, а после обжаривания покрываются аппетитной золотистой корочкой.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан".
Ингредиенты:
- капуста — 400 г,
- сливочное масло — 20 г,
- молоко 3,2% — 80 мл,
- манная крупа — 40 г (2 ст. л. с горкой),
- яйцо — 1 небольшое,
- панировочные сухари — 3 ст. л.,
- сметана — 150 г,
- зелёный лук — по вкусу,
- чеснок — 2 зубчика,
- соль и чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Капусту очень тонко шинкую ножом. В глубокой сковороде растапливаю сливочное масло, вливаю молоко и слегка прогреваю.
Добавляю капусту, не солю и не разминаю её заранее. Готовлю на минимальном огне около 10 минут, постоянно перемешивая.
Затем накрываю крышкой и томлю ещё примерно 20 минут, пока капуста не станет очень мягкой.
Всыпаю манную крупу, тщательно перемешиваю, снова накрываю крышкой и продолжаю готовить ещё около 20 минут. За это время манка полностью разбухает и связывает массу.
Полностью остужаю капусту. Добавляю яйцо и соль по вкусу, тщательно перемешиваю до однородности.
Убираю массу в холодильник минимум на 15 минут — после охлаждения она становится более плотной, и котлеты легко формируются.
Влажными руками леплю небольшие котлеты и щедро обваливаю их в панировочных сухарях.
Обжариваю на растительном масле на огне чуть ниже среднего по 5-7 минут с каждой стороны до красивой золотистой корочки.
Для соуса смешиваю сметану, мелко нарезанный зелёный лук, измельчённый чеснок, соль и немного чёрного перца. Подаю котлеты горячими вместе с ароматным сметанным соусом.
Примерное время приготовления: 1 час 30 минут
Личный опыт
Эти котлеты можно не только жарить, но и запечь в духовке. Чтобы корочка получилась такой же румяной, смешиваю панировочные сухари с небольшим количеством растопленного сливочного масла и посыпаю ими котлеты перед запеканием.
Ранее мы писали о том, как приготовить сочную куриную грудку.