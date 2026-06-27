Больше не жарю куриную грудку как раньше: этот способ делает её сочнее ресторанной

Многие считают куриную грудку слишком сухой и скучной, но всё меняется, если приготовить её правильно. Несколько простых приёмов помогают сохранить мясо сочным, а сливочно-грибной соус делает блюдо по-настоящему ресторанным.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Цветкова Наталья".
Ингредиенты:
- куриное филе — 2 шт.,
- чеснок — 5 зубчиков,
- паприка — 1 ч. л.,
- розмарин — 1 веточка,
- сливочное масло — 20 г.
- шампиньоны — 200 г,
- репчатый лук — 1 шт.,
- сливочное масло — 30 г,
- творожный сыр — 100 г (или жирная сметана),
- молоко — 100 мл.
Приготовление
Куриное филе слегка надрезаю вдоль самой толстой части и раскрываю его, как книжку. Накрываю плёнкой и аккуратно отбиваю, чтобы толщина по всей поверхности стала одинаковой.
Чеснок слегка раздавливаю ножом. Смешиваю его с солью, перцем, паприкой, розмарином и растительным маслом. Получившимся маринадом тщательно натираю каждое филе и оставляю примерно на 15 минут.
Пока мясо маринуется, готовлю соус. Лук нарезаю полукольцами, шампиньоны — пластинками.
На смеси сливочного и растительного масла сначала обжариваю лук до мягкости, затем временно перекладываю его на тарелку.
В ту же сковороду отправляю грибы и жарю их на сильном огне до красивой золотистой корочки.
Возвращаю лук обратно, добавляю творожный сыр и постепенно вливаю молоко, регулируя густоту соуса. Солю, перчу и прогреваю всё вместе несколько минут до однородной кремовой консистенции.
Из маринада убираю чеснок и веточку розмарина, чтобы они не подгорели.
Хорошо разогреваю сковороду и выкладываю курицу. Обжариваю примерно по 2 минуты с каждой стороны до румяной корочки, затем уменьшаю огонь и довожу до готовности ещё несколько минут.
При желании можно после обжаривания отправить филе в духовку при 180 градусах на 7 минут.
За минуту до готовности добавляю кусочек сливочного масла и чеснок из маринада. Поливаю курицу растопленным ароматным маслом. Подаю куриную грудку вместе с горячим грибным соусом.
Примерное время приготовления: 40 минут
Личный опыт
Вместо шампиньонов я добавляю сюда лисички — вкус становится совсем другим.
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