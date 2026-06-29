Не только драники: что должен попробовать в Белоруссии каждый турист — особенности еды "синеокой"

Путешественница перечислила самые вкусные блюда Белоруссии

Белоруссию недаром называют "синеокой". На ее территории расположено огромное количество водоемов - 20 тысяч рек и около 11 тысяч озер. Но российские туристы любят эту Республику не только за красоту природы, но и за большое количество вкуснейших национальных блюд, которыми угощают в каждом белорусском кафе. Расскажем самые полезные факты о заведениях общепита в Белоруссии.

Когда вы слышите сочетание "блюдо Белоруссии", перед глазами возникают бессменные драники. Но, поверьте, вы знаете слишком мало о белорусской кухне! Ассортимент белорусских блюд явно не ограничивается одними картофельными лепешками. В кафе подают множество других лакомств, но начнем знакомство с кухней "синеоокой" не с кушаний, а с других преимуществ.

Особенности кафе Белоруссии

Главные достоинства кафе Белоруссии:

их много. И в центре, и на окраинах Минска, и в других городах вы найдете место, где сможете сытно и вкусно поесть;

И в центре, и на окраинах Минска, и в других городах вы найдете место, где сможете сытно и вкусно поесть; низкие цены за объемные порции. Порции блюд - огромные. В России вы заплатите за 100 г блюда те же деньги, что в Белоруссии за 300-400 г блюда;

Порции блюд - огромные. В России вы заплатите за 100 г блюда те же деньги, что в Белоруссии за 300-400 г блюда; доброжелательность. В Белоруссии обожают российских туристов и всегда с улыбкой встречают. Официанты вежливы, бармены любят поболтать, повара часто радуют гостей из России комплиментами;

В Белоруссии обожают российских туристов и всегда с улыбкой встречают. Официанты вежливы, бармены любят поболтать, повара часто радуют гостей из России комплиментами; приятная обстановка. Кухня для белоруса - целый ритуал. Он не станет обедать за грязным столом из поцарапанной посуды и не допустит, чтобы так же отобедал и его гость.

В общем, плюсов хоть отбавляй.

Что заказать

А теперь самое интересное! Блогер Саша Коновалова рассказывает о самых вкусных национальных блюдах Белоруссии, которые обязательно должен попробовать каждый турист:

драники. Куда ж без них! Здесь их готовят не только по классическим рецептам, но и с добавлением мяса, рыбы, гороха, творожного сыра, грибов, сала и прочих вкусностей. Интересно, что зачастую картофельные лепешки здесь часто подаются в горшочках;

Куда ж без них! Здесь их готовят не только по классическим рецептам, но и с добавлением мяса, рыбы, гороха, творожного сыра, грибов, сала и прочих вкусностей. Интересно, что зачастую картофельные лепешки здесь часто подаются в горшочках; бабка. Еще одно картофельное блюдо. Готовится из тертого овоща с мясом и луком в печи. В качестве добавки попросите сметану, а в качестве напитка - молоко. Получится белорусское объедение!

Еще одно картофельное блюдо. Готовится из тертого овоща с мясом и луком в печи. В качестве добавки попросите сметану, а в качестве напитка - молоко. Получится белорусское объедение! шкварки. Так называются кусочки жирной свинины с салом, обжаренные на сковороде до хрустящей корочки. Их смешивают с картофелем с добавлением лука. Да, не очень полезно для желудка, но раз в жизни можно и попробовать;

Так называются кусочки жирной свинины с салом, обжаренные на сковороде до хрустящей корочки. Их смешивают с картофелем с добавлением лука. Да, не очень полезно для желудка, но раз в жизни можно и попробовать; холодник. Идеальный вариант для летнего обеда! Это что-то вроде холодного борща или окрошки с добавлением свеклы. Вкусно, полезно, легко и освежающе;

Идеальный вариант для летнего обеда! Это что-то вроде холодного борща или окрошки с добавлением свеклы. Вкусно, полезно, легко и освежающе; журек. Главный суп белорусской кухни, который (вот парадокс!) готовится без картошки. Больше подходит для холодного времени, так как подается горячим. Готовят журек на основе закваски из овсяной муки с ржаным хлебом, которая смешивается с мясом и овощами, а затем томится на огне;

Главный суп белорусской кухни, который (вот парадокс!) готовится без картошки. Больше подходит для холодного времени, так как подается горячим. Готовят журек на основе закваски из овсяной муки с ржаным хлебом, которая смешивается с мясом и овощами, а затем томится на огне; налистники. Блюдо, похожее на блинчики. Готовится из пресного яичного теста с большим количеством начинки. В качестве начинки выступают творог, грибы, мясо и т. д. Вкуса у самой лепешки почти нет и она очень тонкая - вся "соль" именно в начинке;

Блюдо, похожее на блинчики. Готовится из пресного яичного теста с большим количеством начинки. В качестве начинки выступают творог, грибы, мясо и т. д. Вкуса у самой лепешки почти нет и она очень тонкая - вся "соль" именно в начинке; кулага (саладуха). Главный десерт Белоруссии. Представляет собой микс лесных ягод (обычно земляники, брусники, черники, малины) с ржаной мукой и небольшим количеством сахара или меда. Запекается в печи, подается холодным. Попросите подать кулагу с блинчиками, советует путешественница.

Что лучше не брать в Белоруссии

В Белоруссии можете пробовать все, что угодно, но, согласитесь, пасту Карбонару, русскую окрошку или пиццу нет смысла пробовать в этой удивительной стране, ведь их вы найдете в том же виде и в любом российском кафе у себя на родине, поэтому все-таки предлагаем сосредоточить свои вкусовые сосочки именно на традиционных белорусских блюдах.

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