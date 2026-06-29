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Пицца "Школьная" на простом тесте: вкуснятина из детства - легендарное блюдо

Опубликовано: 29 июня 2026 03:19
 Проверено редакцией
Пицца "Школьная" на простом тесте: вкуснятина из детства - легендарное блюдо
Пицца "Школьная" на простом тесте: вкуснятина из детства - легендарное блюдо
Городовой ру
Рецепт вкусной пиццы.

Школьная пицца - блюдо, которое каждый помнит из своего детства. Именно её мы любили есть в школе на перемене, купив в столовой или буфете. В приготовлении нет ничего сложного, а замешивание теста - так и вовсе элементарно.

Способом приготовления пиццы "Школьная" делятся на канале "Простые рецепты".

Для теста нужно взять:

  • 11 г дрожжей;
  • 40 г сахара;
  • 300 мл молока;
  • 30 г сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • 1 ч. л. соли;
  • 550 г муки.

Для начинки понадобится:

  • 100 г колбасы;
  • 100 г сыра;
  • 3 ст. л. кетчупа;
  • 3 ст. л. майонеза;
  • 2 солёных огурчика;
  • маслины или оливки - по желанию.

Приготовление вкусной пиццы "Школьная" по шагам

  1. Соединяем дрожжи, молоко и сахар, оставляем смесь до появления пены.
  2. Всыпаем соль, вливаем растопленное сливочное масло.
  3. Теперь вводим в тесто соль, частями досыпаем муку.
  4. Замешаем тесто и даём ему подойти, накрыв посуду полотенцем и оставив её в тёплом месте.
  5. Пиццы по этому рецепту лучше готовить небольшими, именно так их готовили в школьной столовой.
  6. Делим тесто на кусочки, каждый расплющиваем, выкладываем их на противень, накрываем и оставляем тесто на 20 минут на расстойку.
  7. Каждый кусочек теста прижимаем в серединке пальцами, должна получиться "тарелочка", куда мы сложим начинку.
  8. Смешиваем майонез и кетчуп, смазываем каждую пиццу получившимся соусом.
  9. Нарезаем колбасу, огурчики, можно добавить в начинку оливки или маслины, выкладываем начинку поверх соуса.
  10. Каждую пиццу густо посыпаем тёртым сыром.
  11. Отправляем заготовки в духовку на 20 минут, нагрев духового шкафа - 190 градусов.

Вкусные пиццы "Школьные" готовы. Можно по тому же рецепту приготовить 1 или 2 большие пиццы, просто изменим размер изделий. Получится не менее вкусно.

Ранее издание рассказывало, как можно приготовить вкусное куриное мясо по рецепту из Марокко.

Автор:
Алина Владимирова
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