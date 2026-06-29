Пицца "Школьная" на простом тесте: вкуснятина из детства - легендарное блюдо

Школьная пицца - блюдо, которое каждый помнит из своего детства. Именно её мы любили есть в школе на перемене, купив в столовой или буфете. В приготовлении нет ничего сложного, а замешивание теста - так и вовсе элементарно.
Способом приготовления пиццы "Школьная" делятся на канале "Простые рецепты".
Для теста нужно взять:
- 11 г дрожжей;
- 40 г сахара;
- 300 мл молока;
- 30 г сливочного масла;
- 2 яйца;
- 1 ч. л. соли;
- 550 г муки.
Для начинки понадобится:
- 100 г колбасы;
- 100 г сыра;
- 3 ст. л. кетчупа;
- 3 ст. л. майонеза;
- 2 солёных огурчика;
- маслины или оливки - по желанию.
Приготовление вкусной пиццы "Школьная" по шагам
- Соединяем дрожжи, молоко и сахар, оставляем смесь до появления пены.
- Всыпаем соль, вливаем растопленное сливочное масло.
- Теперь вводим в тесто соль, частями досыпаем муку.
- Замешаем тесто и даём ему подойти, накрыв посуду полотенцем и оставив её в тёплом месте.
- Пиццы по этому рецепту лучше готовить небольшими, именно так их готовили в школьной столовой.
- Делим тесто на кусочки, каждый расплющиваем, выкладываем их на противень, накрываем и оставляем тесто на 20 минут на расстойку.
- Каждый кусочек теста прижимаем в серединке пальцами, должна получиться "тарелочка", куда мы сложим начинку.
- Смешиваем майонез и кетчуп, смазываем каждую пиццу получившимся соусом.
- Нарезаем колбасу, огурчики, можно добавить в начинку оливки или маслины, выкладываем начинку поверх соуса.
- Каждую пиццу густо посыпаем тёртым сыром.
- Отправляем заготовки в духовку на 20 минут, нагрев духового шкафа - 190 градусов.
Вкусные пиццы "Школьные" готовы. Можно по тому же рецепту приготовить 1 или 2 большие пиццы, просто изменим размер изделий. Получится не менее вкусно.
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