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Не пытайтесь сделать все сразу: Лунный гороскоп на 30 июня 2026 года - что ждет человечество в этот день

Опубликовано: 29 июня 2026 04:23
 Проверено редакцией
Не пытайтесь сделать все сразу: Лунный гороскоп на 30 июня 2026 года - что ждет человечество в этот день
Не пытайтесь сделать все сразу: Лунный гороскоп на 30 июня 2026 года - что ждет человечество в этот день
Городовой ру
Лунный прогноз от портала "Городовой"

Портал “Городовой” опубликовал Лунный гороскоп на 30 июня 2026 года. В этот день Полная Луна будет находиться в знаке Козерог. Что ожидает человечество?

Прогноз

День не подходит для реализации больших планов, так как внимательность может подвести. Нужно отказаться от проведения крупных сделок. Лучше заняться тем, в чем вы хорошо разбираетесь.

На работе будет царить полный порядок и покой, поэтому можно продолжить выполнять те задачи, которые были поручены начальством. В делах не должно быть спешки, эмоций и лени. Не пытайтесь все сделать сразу, так как это точно не удастся.

В личной жизни не будет никаких проблем, но важно не подливать масла в огонь. Если что-то не нравится, то лучше сдержать эмоции, не показывать их окружающим.

Полная Луна сильно влияет на здоровье, поэтому нужно внимательно за ним следить. Стоит воздержаться от излишних нагрузок, поднятия тяжестей, занятий спортом. Свободное время лучше всего посвятить отдыху, сну и восстановлению.

Ранее портал “Городовой” рассказал о финансовом гороскопе на неделю с 29 июня по 5 июля.

Автор:
Анастасия Чувакова
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