Попробуйте этот способ один раз — больше к щётке не потянетесь: чистый унитаз за одну ночь

Опубликовано: 18 апреля 2026 15:46
 Проверено редакцией
Попробуйте этот способ один раз — больше к щётке не потянетесь: чистый унитаз за одну ночь
Ржавые подтёки в унитазе — знакомая проблема почти каждому.

Когда во время чистки унитаза не помогает ёршик, а на стенках образовались ржавые подтёки, все ещё можно изменить. Автор Дзен-канала "Мастер Сергеич" рассказал, как отмыть старые пятна.

Проверенный годами способ

Что нужно: пакет лимонной кислоты (50-100 г), пульверизатор с водой и около 0,5 литра горячей воды (не кипятка).

Сначала слегка смачиваю внутреннюю поверхность унитаза, чтобы порошок лучше держался. Затем равномерно засыпаю лимонную кислоту, особенно на участки с налётом и ржавыми подтеками. После этого аккуратно заливаю горячей водой и закрываю крышку.

Дальше просто оставляю всё на ночь.

Пока вы спите, кислота постепенно растворяет минеральный налёт и ржавчину, не повреждая поверхность керамики. Утром остаётся только смыть воду — и унитаз становится заметно чище, почти без следов загрязнений. Иногда достаточно слегка пройтись ёршиком.

Есть небольшой лайфхак: если перед кислотой добавить немного обычной газировки, эффект усиливается — налёт разрушается быстрее.

Александр Асташкин
