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Порядок или атмосфера: выбирайте кресло, а мы расскажем, что вы цените в быту

Опубликовано: 9 октября 2026 07:10
 Проверено редакцией
Порядок или атмосфера: выбирайте кресло, а мы расскажем, что вы цените в быту
Порядок или атмосфера: выбирайте кресло, а мы расскажем, что вы цените в быту
Городовой ру
Что говорит о вас как о хозяине дома кресло, которое вам нравится

Дом — это отражение привычек. То, какое кресло вам нравится, многое говорит о том, как вы обустраиваете быт, встречаете гостей и проводите вечера. Посмотрите на три кресла. Выберите то, в которое вы бы хотели присесть.

Кресло 1

Ваш характер в быту: тёплый и гостеприимный.

Вы создаёте атмосферу, в которой всем удобно. У вас всегда есть плед для замёрзшего гостя, кружка чая и место, куда можно сесть. Для вас обустроить быт — значит создать уют и подарить заботу. Вы легко прощаете мелкий беспорядок, если в доме тепло и спокойно.

Кресло 2

Ваш характер в быту: организованный и практичный.

Вы любите, когда всё на своих местах. Быт для вас — это система: расписание, порядок, продуманные покупки. Вы не терпите хаос и быстро наводите порядок. Ваша сила — в дисциплине и надёжности. Но иногда стоит позволить себе расслабиться: не всё в доме может идти по плану.

Кресло 3

Ваш характер в быту: творческий и независимый.

Вы не любите шаблоны. В быту у вас свои правила: вы можете готовить ужин под музыку, расставлять вещи не так, как «принято», и находить красоту в неидеальном. Вам важен не порядок сам по себе, а атмосфера. Вы легко меняете планы и не боитесь экспериментов. Главное — не забывать о близких, которым иногда нужна стабильность.

Ранее Городовой рассказал, какой вкус вы придаете семейной жизни.

Автор:
Артем Петров
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