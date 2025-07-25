Кронштадтский привет: как отправить частичку любви из Петербурга по всей России

Как Кронштадт отметит День ВМФ с помощью открыток?

Кронштадт готовится к празднованию Дня Военно-Морского Флота, и одним из ярких событий станет работа “Морской почты”.

Этот проект, уже ставший традицией, вновь откроется в городе в выходные, предлагая всем желающим отправить бесплатные открытки по всей России.

Суша и море: Где найти почту?

В Купеческой гавани будет развернуто стационарное почтовое пространство, где можно увидеть фирменный синий почтовый ящик от Почты России.

Гостям предложат коллекцию из четырех авторских открыток, созданных дизайнерами «Петербургского дневника».

“На открытках этого года — образы, с которыми ассоциируется морской Петербург: парусник, серебристая чайка, корюшка, нерпа, юный моряк”, – рассказывает главный редактор издания Кирилл Смирнов.

Особое внимание уделено открытке, посвященной 280-летию со дня рождения выдающегося флотоводца Федора Ушакова.

Волонтеры помогут всем желающим правильно заполнить и отправить открытку.

“Это простой, но очень теплый жест — возможность передать весточку родным и друзьям, в том числе нашим военным”, — отмечает Кирилл Смирнов.

Морская новинка: Почта на волнах

Главным новшеством этого года станет филиал “Морской почты” на воде.

“Открытие «Морской почты» в Кронштадте, ставшей доброй праздничной традицией, в очередной раз подчеркивает уникальность нашего района и его глубокую связь с Военно-морским флотом”, — говорит глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.

Все желающие смогут присоединиться к проекту и передать приветы близким по всей России.

“Морская почта” будет работать в субботу с 12:00 до 20:00 и в воскресенье с 10:00 до 20:00.