После 15 апреля перцам - обязательно: 5 ложек под корень - и рассада как на стероидах, крепкий стебель и мощные корни

Опубликовано: 15 апреля 2026 12:15
 Проверено редакцией
Двухкомпонентный состав для подкормки перечной рассады 

Желтеющая и чахлая рассада перцев вызывает сильное беспокойство у дачников. Главным признаком этих проблем часто является дефицит питания. Когда горшок становится слишком тесным, почва быстро беднеет, и растения начинают страдать. Вместо того чтобы тратить деньги на дорогие удобрения, попробуйте простой и доступный способ оживить "заморыши".

Двухкомпонентный состав для перцев

Существует проверенный состав, для приготовления которого нужны всего два обычных компонента - молоко и йод, считает опытный агроном Ксения Давыдова.

"Этот раствор пользуется большой популярностью у дачников благодаря своим превосходным свойствам. Йод активно участвует в процессе фотосинтеза и помогает растениям синтезировать важные аминокислоты и белки. Молоко же, в свою очередь, является кладезем питательных веществ (кальций, магний, калий, фосфор, азот), которые способствуют здоровому и крепкому росту растений", - подчеркивает эксперт.

Приготовление подкормки

Для приготовлеения раствора возьмите один литр молока (лучше всего подойдет нежирное) и добавьте в него десять капель йода. Тщательно перемешайте. Затем полученную смесь разбавьте еще десятью литрами чистой воды. Этим раствором следует поливать перечную рассаду под корень после пикировки и перед высадкой в грунт.

Ранее портал "Городовой" рассказал про самую важную подкормку для лилий после зимы.

Автор:
Татьяна Идулбаева
