После 15 апреля перцам - обязательно: 5 ложек под корень - и рассада как на стероидах, крепкий стебель и мощные корни

Желтеющая и чахлая рассада перцев вызывает сильное беспокойство у дачников. Главным признаком этих проблем часто является дефицит питания. Когда горшок становится слишком тесным, почва быстро беднеет, и растения начинают страдать. Вместо того чтобы тратить деньги на дорогие удобрения, попробуйте простой и доступный способ оживить "заморыши".
Двухкомпонентный состав для перцев
Существует проверенный состав, для приготовления которого нужны всего два обычных компонента - молоко и йод, считает опытный агроном Ксения Давыдова.
"Этот раствор пользуется большой популярностью у дачников благодаря своим превосходным свойствам. Йод активно участвует в процессе фотосинтеза и помогает растениям синтезировать важные аминокислоты и белки. Молоко же, в свою очередь, является кладезем питательных веществ (кальций, магний, калий, фосфор, азот), которые способствуют здоровому и крепкому росту растений", - подчеркивает эксперт.
Приготовление подкормки
Для приготовлеения раствора возьмите один литр молока (лучше всего подойдет нежирное) и добавьте в него десять капель йода. Тщательно перемешайте. Затем полученную смесь разбавьте еще десятью литрами чистой воды. Этим раствором следует поливать перечную рассаду под корень после пикировки и перед высадкой в грунт.
