После всходов тюльпанам - обязательно: 500 мл на куст - и цветов видимо-невидимо, затмят розы и пионы

Как подкармливать тюльпаны после всходов

После всходов тюльпанов необходимо заняться их подкормкой. Это обеспечит правильное развитие цветов, а также позволит запустить в дальнейшем мощную бутонизацию. Идеальное время для внесения удобрения – начало апреля.

Канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты» рассказал, что в этот период молодые растения нуждаются в азоте. Он необходим для наращивания зеленой массы. Для приготовления подкормки понадобится:

аммиачная селитра – 1 столовая ложка;

вода – 10 литров.

Добавить в воду аммиачную селитру, тщательно размешать до полного растворения компонента. После этого можно приступать к поливу растений. На каждый куст тюльпанов достаточно всего 500 мл раствора. Лучше предварительно увлажить почву, что точно поможет избежать стресса растений.

«У нас после таяния снега еще влажная земля, поэтому просто поливаю вокруг тюльпанов раствором. Если у вас уже подсохла земля, то сначала полейте растения водой, а затем уже используйте подкормку», - сообщает источник.

Повторного внесения подкормки не потребуется, так как тюльпаны получат достаточное количество азота.

Рекомендация садовода:

«Раствор аммиачной селитры прекрасно подойдет и для других цветов, которые только что проклюнулись из грунта. Дозировку менять не стоит».

