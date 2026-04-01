После всходов тюльпанам - обязательно: 500 мл на куст - и цветов видимо-невидимо, затмят розы и пионы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

После всходов тюльпанам - обязательно: 500 мл на куст - и цветов видимо-невидимо, затмят розы и пионы

Опубликовано: 1 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
После всходов тюльпанам - обязательно: 500 мл на куст - и цветов видимо-невидимо, затмят розы и пионы
После всходов тюльпанам - обязательно: 500 мл на куст - и цветов видимо-невидимо, затмят розы и пионы
Legion-Media
Как подкармливать тюльпаны после всходов

После всходов тюльпанов необходимо заняться их подкормкой. Это обеспечит правильное развитие цветов, а также позволит запустить в дальнейшем мощную бутонизацию. Идеальное время для внесения удобрения – начало апреля.

Канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты» рассказал, что в этот период молодые растения нуждаются в азоте. Он необходим для наращивания зеленой массы. Для приготовления подкормки понадобится:

  • аммиачная селитра – 1 столовая ложка;
  • вода – 10 литров.

Добавить в воду аммиачную селитру, тщательно размешать до полного растворения компонента. После этого можно приступать к поливу растений. На каждый куст тюльпанов достаточно всего 500 мл раствора. Лучше предварительно увлажить почву, что точно поможет избежать стресса растений.

«У нас после таяния снега еще влажная земля, поэтому просто поливаю вокруг тюльпанов раствором. Если у вас уже подсохла земля, то сначала полейте растения водой, а затем уже используйте подкормку», - сообщает источник.

Повторного внесения подкормки не потребуется, так как тюльпаны получат достаточное количество азота.

Рекомендация садовода:

«Раствор аммиачной селитры прекрасно подойдет и для других цветов, которые только что проклюнулись из грунта. Дозировку менять не стоит».

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие цветы можно сеять в апреле.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 12
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью