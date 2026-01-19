Городовой / Учеба / Последняя линия обороны: как попечительские комитеты на рабочих окраинах Петербурга пытались предотвратить социальный взрыв
Последняя линия обороны: как попечительские комитеты на рабочих окраинах Петербурга пытались предотвратить социальный взрыв

Опубликовано: 19 января 2026 14:28
 Проверено редакцией
Городовой ру

Благотворительность в конце имперского периода — это сложный феномен, где христианская традиция, сословная ответственность и страх перед социальным взрывом образовывали причудливый сплав.

Традиционная, сословно-патриархальная благотворительность

Её несли уходящие элиты.

Агенты:

  • Члены императорской фамилии (например, ведомство учреждений императрицы Марии),
  • старинные аристократические рода (Шереметевы, Строгановы).

Формы: Содержание сиротских приютов, богаделен, больниц, учебных заведений, носящих их имена (Мариинская больница, Шереметевская богадельня).

Это была долговая благотворительность — обязанность высшего сословия перед Богом и обществом.

Буржуазная и интеллигентская благотворительность: рациональная и профессиональная

Новая волна.

Агенты:

  • Крупные предприниматели (Елисеевы, Нобели),
  • банки,
  • профессиональные сообщества (Общество врачей, Общество архитекторов).

Создавались общественные организации:

  • Городской попечительный комитет о бедных,
  • Общество пособия бедным женщинам.

Они часто действовали по районному принципу, изучали нужды, пытались не просто подать милостыню, а оказать адресную помощь: дать работу, оплатить лечение, пристроить детей в школу. Здесь был важен не жест милосердия, а социальный результат.

Благотворительность как инструмент социального контроля и просвещения

  • Народные столовые и чайные: Их открывали не только чтобы накормить, но и отвлечь от кабака, дать возможность почитать газету, послушать лекцию (Общество народной трезвости).
  • Дома трудолюбия: Давали работу (сортировка тряпья, изготовление коробок) самым обездоленным, пытаясь привить трудовую дисциплину.
  • Летние колонии для детей бедняков: Вывоз больных детей из города на дачи (прообраз санаториев). Это была уже научно-обоснованная, гигиеническая благотворительность.

Получатели этой благотворительности делились на «достойных» и «недостойных» бедных.

Благотворительные общества вели расследования, чтобы отделить «несчастных» (вдов, сирот, заболевших работников) от «порочных» (пьяниц, тунеядцев). Помощь первым была приоритетом.

Благотворительность стала масштабной, системной и профессиональной, отражая рост общественного самосознания городских элит. Однако, будучи по сути паллиативом, она не могла решить структурных проблем нищеты и неравенства. Более того, она подчёркивала пропасть между дающими и принимающими, между миром «общественности» и миром «бедности».

К 1917 году эта сложная система, не справившись с вызовами войны и кризиса, рухнула, уступив место государственным социальным гарантиям новой, советской эпохи.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
