Поступление с подвохом: как мошенники выманивают деньги у бывших школьников

Злоумышленники знают, насколько сейчас уязвимы абитуриенты и пользуются этим.

С началом приемной кампании в российских вузах резко участились случаи мошенничества, и жертвами становятся, прежде всего, сами абитуриенты и их родители.

Мошенники используют целый арсенал хитрых схем, чтобы выманить у молодых людей личные данные и деньги. Рассказываем, как именно это происходит и как не попасть на их удочку.

Как работают мошенники?

Первый шаг — они получают персональные данные абитуриентов, например, номеров телефонов, СНИЛС, ИНН, зачастую через утечку и базы данных.

После этого мошенники звонят или пишут, представляясь сотрудниками приемных комиссий или даже министерства.

Они могут сообщить, что в документах есть ошибки, аттестат утерян или что-то срочно нужно исправить, чтобы не потерять место в вузе. Чтобы «помочь», просят абитуриента отправить код из СМС.

На самом деле этот код предоставляет мошенникам доступ к аккаунту на портале «Госуслуги», где хранятся важные личные сведения.

После этого жертве приходит сообщение о блокировке аккаунта, и мошенники начинают давить, представляя себя сотрудниками полиции или силовых структур, пишет Лента.

Они просят созвониться по видео и говорят, что якобы нужно взять кредит, чтобы «обнулить кредитный рейтинг» и перевести деньги на «безопасный» счет.

Кроме того, мошенники создают фейковые сайты вузов и платежных систем, где предлагают «купить» бюджетное место или повысить баллы ЕГЭ за деньги

В соцсетях и мессенджерах созданы отдельные группы от имени министерства или вузов, где распространяются фишинговые ссылки и просят передать личные данные.

Кого чаще всего обманывают?

Основная цель — 17−18-летние абитуриенты и их родители. Злоумышленники создают давление, спешат и пугают последствиями, чтобы жертвы не проверяли информацию.

Как не попасть на мошенников?

Проверяйте информацию только через официальные сайты вузов и госорганов. Никогда не заходите по ссылкам из подозрительных сообщений и не звоните по незнакомым номерам.

Никому не сообщайте коды СМС, пароли и данные для входа в личные кабинеты. Настоящие сотрудники учреждений или госструктур никогда не просят такой информации.

Если звонят с подозрительными просьбами — лучше сразу положите трубку. Настройте защиту от спама и мошеннических звонков на телефоне.

Еще одна схема

Мошенники не только звонят и пишут от имени приемных комиссий, но и начали притворяться школьными и университетскими психологами.

Они убеждают подростков пройти «психологическое тестирование» или «проверить данные», после чего присылают фишинговые ссылки в мессенджеры.

По этим ссылкам жертвы переходят на отдельные сайты, где мошенники получают доступ к своей личной информации.

Далее аферисты сообщают, что данные подростков утекли в интернет, и угрожают уголовным преследованиям. А далее та же схема со лжесиловиками.

С помощью психологического давления подростки в одиночестве собирают деньги со счетов родителей, оформляют кредиты и отдают деньги курьерам.

Уже известен случай, когда студентка сняла со счета отца и передала мошенникам более миллионов рублей, а также оформила кредит.

Эта схема особенно опасна, потому что жертвы — молодые люди, которые могут не сразу понять, что имеют дело с аферистами, и подвергаются психологическому давлению.

Поэтому родителям и самим абитуриентам важно быть предельно осторожными: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать пароли и коды из СМС и всегда проверять информацию.