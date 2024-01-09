Повара неспроста солят чеснок перед нарезкой: удивитесь, когда попробуете

Вот когда может пригодиться эта хитрость.

Умения профессиональных поваров могут вывести домохозяйку на новый уровень в кулинарии. Речь идет не только о совершенствовании вкусов блюд, но еще и об упрощении работы на кухне. Как минимум, стоит взять на заметку совет о правильной нарезке чеснока.

Специальная «давилка» за минуту превращает ароматную приправу в пюре, но такой подход не универсален. В некоторых рецептах требуется именно мелкая нарезка. Многие замечали, что молодой чеснок невозможно уловить ножом: он просто разваливается на волокна.

Проблема решается на раз-два. Предварительно посолите чеснок прямо на разделочной доске. Подождите пару минут и приступайте к делу. Процесс измельчения пройдет как по маслу, говорится на Дзен-канале Technotion.

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