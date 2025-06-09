Умные очки на ЕГЭ обернулись глупостью: как накажут школьника за списывание

В Ленинградской области произошел инцидент, который должен стать предостережением для всех выпускников, сдающих ЕГЭ. Выпускник одной из школ попытался использовать умные очки для списывания во время экзамена, но его действия были пресечены.

Как это произошло: съмка КИМ и передача ответов через наушник

Выпускник одной из школ Ленинградской области использовал для сдачи ЕГЭ умные очки, которые проводили съемку КИМ (контрольных измерительных материалов). Эти записи в момент прохождения экзамена якобы передавались человеку, который помогал в решении. Ответы выпускнику поступали через наушник.

Реакция комитета образования: результаты аннулированы, пересдача не допускается

«По факту съемки и размещения видео с заданиями уже приняты все меры — результаты этого выпускника аннулированы, пересдача в резервные дни не допускается. Мы достаточно строго и качественно пресекаем все нарушения порядка проведения экзаменов и обращаем внимание выпускников и их родителей на неукоснительное выполнение правил проведения ЕГЭ», — говорится в сообщении пресс-службы комитета общего и профессионального образования региона.

Предостережение выпускникам: неукоснительное соблюдение правил проведения ЕГЭ

Этот случай должен стать уроком для всех выпускников. Использование любых гаджетов на ЕГЭ строго запрещено и влечет за собой серьезные последствия. Попытка обмана системы не только не поможет сдать экзамен, но и может лишить возможности поступить в вуз.

Честность и подготовка — вот залог успешной сдачи ЕГЭ. Попытки обмана не только не оправдывают себя, но и приводят к печальным последствиям.