Городовой / Город / Умные очки на ЕГЭ обернулись глупостью: как накажут школьника за списывание
Эксклюзив
Последние новости
Одиноко клюют семечки на брусчатке: почему с улиц Петербурга почти пропали воробьи Общество
«Это тот момент, который надо поймать»: когда и как нужно травить колорадского жука Общество
Дикая природа в городе: куда бежать, если опасный зверь собирается напасть Общество
Петербург — столица коммуналок: почему в Северной столице до сих пор живут большими семьями в маленьких комнатах Общество
Нобелевский квартал: в Петербурге есть своя маленькая Швеция, найти не составит труда Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Истории Туризм Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Умные очки на ЕГЭ обернулись глупостью: как накажут школьника за списывание

Опубликовано: 9 июня 2025 15:32
умные очки, ЕГЭ
Умные очки на ЕГЭ обернулись глупостью: как накажут школьника за списывание
globallookpress/Svetlana Vozmilova

Выпускник одной из школ Ленинградской области попытался обмануть систему ЕГЭ с помощью умных очков.

В Ленинградской области произошел инцидент, который должен стать предостережением для всех выпускников, сдающих ЕГЭ. Выпускник одной из школ попытался использовать умные очки для списывания во время экзамена, но его действия были пресечены.

Как это произошло: съмка КИМ и передача ответов через наушник

Выпускник одной из школ Ленинградской области использовал для сдачи ЕГЭ умные очки, которые проводили съемку КИМ (контрольных измерительных материалов). Эти записи в момент прохождения экзамена якобы передавались человеку, который помогал в решении. Ответы выпускнику поступали через наушник.

Реакция комитета образования: результаты аннулированы, пересдача не допускается

«По факту съемки и размещения видео с заданиями уже приняты все меры — результаты этого выпускника аннулированы, пересдача в резервные дни не допускается.

Мы достаточно строго и качественно пресекаем все нарушения порядка проведения экзаменов и обращаем внимание выпускников и их родителей на неукоснительное выполнение правил проведения ЕГЭ», — говорится в сообщении пресс-службы комитета общего и профессионального образования региона.

Предостережение выпускникам: неукоснительное соблюдение правил проведения ЕГЭ

Этот случай должен стать уроком для всех выпускников. Использование любых гаджетов на ЕГЭ строго запрещено и влечет за собой серьезные последствия. Попытка обмана системы не только не поможет сдать экзамен, но и может лишить возможности поступить в вуз.

Честность и подготовка — вот залог успешной сдачи ЕГЭ. Попытки обмана не только не оправдывают себя, но и приводят к печальным последствиям.

Новости по теме
Комитет по образованию: второй выпускник из Петербурга набрал 300 баллов по ЕГЭ Комитет по образованию: второй выпускник из Петербурга набрал 300 баллов по ЕГЭ 27 июня 2024 13:12
Мамы в декрете, пенсионеры и выпускники: какие условия нужно соблюсти, чтобы обучиться на права бесплатно Мамы в декрете, пенсионеры и выпускники: какие условия нужно соблюсти, чтобы обучиться на права бесплатно 6 июня 2025 08:32
Пустить матерей на ЕГЭ: власти пошли на уступку выпускникам, но как всегда, не без нюанса Пустить матерей на ЕГЭ: власти пошли на уступку выпускникам, но как всегда, не без нюанса 28 апреля 2025 10:32
«Не смешивать опыт унижения»: как выпускникам Петербурга справиться с обысками перед ЕГЭ «Не смешивать опыт унижения»: как выпускникам Петербурга справиться с обысками перед ЕГЭ 17 апреля 2025 13:31
Моральный кодекс или нарушение прав: юристы оценили новые правила петербургских фитнес-клубов Моральный кодекс или нарушение прав: юристы оценили новые правила петербургских фитнес-клубов 25 марта 2025 10:46
Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще