«Ватерлиния» и «горячие позы»: где в Петербурге попробовать бурятскую и тувинскую кухню

Позы, или буузы — яркое блюдо бурятской и тувинской кухни, давно завоевавшее внимание гурманов в Петербурге.
Мясо в тесте с сочным бульоном внутри — именно то, что нужно в осеннюю прохладу, когда душа требует тепла и уюта.
Немного о буузах — великий род пельменей
Буузы близкие родственники пельменей, мант, хинкали и гедзе — все это вариации на тему «мяса в тесте». Главное отличие — в хитрости поедания.
Как говорили знавшие истинное искусство, нужно уметь определить у буузы «ватерлинию» — линию захвата, чтобы не пролить бульон.
«Поначалу будет сложно. Но вкусно», — предупреждает "Вечерний Петербург".
Где в Петербурге поесть аутентичные буузы?
-
Столовая петербургского дацана — здесь можно попробовать классические бурятские буузы из рубленого фарша с обильным бульоном по цене 250 рублей за порцию из трех штук. Интерьер прост, а атмосфера — настоящая баранья юрта.
-
Кафе «Пароварка» в Парголово — здесь выбор разнообразен: буузы с бараниной, говядиной, свининой, курятиной. Есть вареные и жареные, доставка по Парнасу бесплатная. Цены — от 270 до 420 рублей за три штуки.
Буузная «Багульник» на проспекте Науки
Очень популярный вариант для знакомства с буузами — ассортимент из трех видов по цене от 120 рублей за штуку.
В меню — классика, а еще можно попробовать хушуур — жареную буузу с особым тестом, практически отдельное блюдо.
"Тесто тонкое, фарш крупно порублен, бульона правильное количество", — хвалят заведение гурманы.
"Аутентичное местечко с бурятской и монгольской кухней. Вкусная еда, доступные цены", — пишут в отзывах.
Buuza Room в центре города
В самом центре, недалеко от Сенной площади, находится «Buuza Room».
Здесь семь видов бууз с разными начинками, включая вегетарианскую — сэсэг дангина, и суп бухлер — наваристый мясной бульон с картошкой и луком, без лишних пряностей.
"Бухлер — отличный суп после бурных возлияний".
"Название блюд соответствует первоначальным народным названиям. Впервые увидел такое разнообразие национальных блюд", — отмечают любители.