Городовой / Город / «Ватерлиния» и «горячие позы»: где в Петербурге попробовать бурятскую и тувинскую кухню
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

«Ватерлиния» и «горячие позы»: где в Петербурге попробовать бурятскую и тувинскую кухню

Опубликовано: 25 сентября 2025 12:30
бурятская кухня
«Ватерлиния» и «горячие позы»: где в Петербурге попробовать бурятскую и тувинскую кухню
Городовой ру

Путеводитель по кафе и столовым с бурятской кухней.

Позы, или буузы — яркое блюдо бурятской и тувинской кухни, давно завоевавшее внимание гурманов в Петербурге.

Мясо в тесте с сочным бульоном внутри — именно то, что нужно в осеннюю прохладу, когда душа требует тепла и уюта.

Немного о буузах — великий род пельменей

Буузы близкие родственники пельменей, мант, хинкали и гедзе — все это вариации на тему «мяса в тесте». Главное отличие — в хитрости поедания.

Как говорили знавшие истинное искусство, нужно уметь определить у буузы «ватерлинию» — линию захвата, чтобы не пролить бульон.

«Поначалу будет сложно. Но вкусно», — предупреждает "Вечерний Петербург".

Где в Петербурге поесть аутентичные буузы?

  • Столовая петербургского дацана — здесь можно попробовать классические бурятские буузы из рубленого фарша с обильным бульоном по цене 250 рублей за порцию из трех штук. Интерьер прост, а атмосфера — настоящая баранья юрта.

  • Кафе «Пароварка» в Парголово — здесь выбор разнообразен: буузы с бараниной, говядиной, свининой, курятиной. Есть вареные и жареные, доставка по Парнасу бесплатная. Цены — от 270 до 420 рублей за три штуки.

Буузная «Багульник» на проспекте Науки

Очень популярный вариант для знакомства с буузами — ассортимент из трех видов по цене от 120 рублей за штуку.

В меню — классика, а еще можно попробовать хушуур — жареную буузу с особым тестом, практически отдельное блюдо.

"Тесто тонкое, фарш крупно порублен, бульона правильное количество", — хвалят заведение гурманы.

"Аутентичное местечко с бурятской и монгольской кухней. Вкусная еда, доступные цены", — пишут в отзывах.

Buuza Room в центре города

В самом центре, недалеко от Сенной площади, находится «Buuza Room».

Здесь семь видов бууз с разными начинками, включая вегетарианскую — сэсэг дангина, и суп бухлер — наваристый мясной бульон с картошкой и луком, без лишних пряностей.

"Бухлер — отличный суп после бурных возлияний".

"Название блюд соответствует первоначальным народным названиям. Впервые увидел такое разнообразие национальных блюд", — отмечают любители.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».