«Ватерлиния» и «горячие позы»: где в Петербурге попробовать бурятскую и тувинскую кухню

Путеводитель по кафе и столовым с бурятской кухней.

Позы, или буузы — яркое блюдо бурятской и тувинской кухни, давно завоевавшее внимание гурманов в Петербурге.

Мясо в тесте с сочным бульоном внутри — именно то, что нужно в осеннюю прохладу, когда душа требует тепла и уюта.

Немного о буузах — великий род пельменей

Буузы близкие родственники пельменей, мант, хинкали и гедзе — все это вариации на тему «мяса в тесте». Главное отличие — в хитрости поедания.

Как говорили знавшие истинное искусство, нужно уметь определить у буузы «ватерлинию» — линию захвата, чтобы не пролить бульон.

«Поначалу будет сложно. Но вкусно», — предупреждает "Вечерний Петербург".

Где в Петербурге поесть аутентичные буузы?

Столовая петербургского дацана — здесь можно попробовать классические бурятские буузы из рубленого фарша с обильным бульоном по цене 250 рублей за порцию из трех штук. Интерьер прост, а атмосфера — настоящая баранья юрта.

Кафе «Пароварка» в Парголово — здесь выбор разнообразен: буузы с бараниной, говядиной, свининой, курятиной. Есть вареные и жареные, доставка по Парнасу бесплатная. Цены — от 270 до 420 рублей за три штуки.

Буузная «Багульник» на проспекте Науки

Очень популярный вариант для знакомства с буузами — ассортимент из трех видов по цене от 120 рублей за штуку.

В меню — классика, а еще можно попробовать хушуур — жареную буузу с особым тестом, практически отдельное блюдо.

"Тесто тонкое, фарш крупно порублен, бульона правильное количество", — хвалят заведение гурманы.

"Аутентичное местечко с бурятской и монгольской кухней. Вкусная еда, доступные цены", — пишут в отзывах.

Buuza Room в центре города

В самом центре, недалеко от Сенной площади, находится «Buuza Room».

Здесь семь видов бууз с разными начинками, включая вегетарианскую — сэсэг дангина, и суп бухлер — наваристый мясной бульон с картошкой и луком, без лишних пряностей.

"Бухлер — отличный суп после бурных возлияний".