Правда и мифы о левшах: кто они — «дети дьявола» или гении

Много лет левшей учили все делать правой рукой и считали их с нечистой силой.

Левши — это примерно 10% населения нашей планеты, но их история полна мифов, предрассудков и даже жестоких гонений. Расскажем, почему левшей веками боялись и ненавидели, как их пытались «исправить», и почему сегодня отношение к ним меняется в лучшую сторону.

Почему левшей боялись и считали «плохими»?

Слово «левша» в древнеримской культуре имело очень негативный оттенок: латинское «sinister» означало «левый», но также и «злой», «несчастный», «неудачливый». В Европе левую сторону связывали с чем-то дурным и нечистым.

В христианстве левая рука ассоциировалась с дьяволом, а левшей порой считали ведьмами и колдунами — особенно во времена инквизиции, когда многих леворуких женщин сжигали на кострах. В России, например, Петр I запретил левшам быть свидетелями в суде.

Такое отношение не было просто суеверием — оно выливалось в настоящие гонения. Левшей считали опасными, ненадежными, а их особенность — признаком «неправильности» и даже греха.

Переучивание левшей

В ХХ веке, особенно в СССР и странах Восточной Европы, леворуких детей массово переучивали писать правой рукой. Такой метод приводил к серьезным проблемам: ухудшению психического здоровья, неврозам, заиканию, депрессиям, иногда даже к эпилепсии. Такое состояние получило название «декстрастресс» — стресс от насильственного перехода на правую руку.

Только к середине 1980-х годов в СССР официально запретили переучивать левшей, а с тех пор отношение к ним постепенно менялось.

Левши — не «изъян», а особенность мозга

Сегодня ученые знают, что леворукость — это естественный вариант развития человека, связанный с особенностями работы мозга. Примерно 10% людей удобнее выполнять задачи левой рукой, и этот процент практически не меняется тысячелетиями, сообщает сайт Наука.

Интересно, что среди левшей часто встречаются творческие люди. Многие великие ученые, художники, политики и музыканты были левшами: Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн, Наполеон, Жанна д’Арк, Билл Гейтс, Уинстон Черчилль, Махатма Ганди и многие другие.