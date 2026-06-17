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Размножить смородину – легче лёгкого: агроном Давыдова рассказала о методе зелёного черенкования

Опубликовано: 17 июня 2026 00:12
 Проверено редакцией
Размножить смородину – легче лёгкого: агроном Давыдова рассказала о методе зелёного черенкования
Размножить смородину – легче лёгкого: агроном Давыдова рассказала о методе зелёного черенкования
Городовой ру
Как без проблем размножить смородину

Большинство дачников из всех ягодных кустарников отдают предпочтение черной смородине. Садоводы любят ее за вкусные и ароматные ягоды, которые просто созданы для приготовления варенья.

Однако не спешите покупать кусты смородины. Агроном Ксения Давыдова рассказала, как без проблем размножить понравившиеся сорта при помощи зеленого черенкования.

Как заготовить черенки

В период с июня по начало июля необходимо обрезать верхушечные, неодревесневшие побеги. Длина верхушечного черенка должна составлять не менее 10-15 см.

Укоренение черенков

Затем необходимо удалить нижние листья и укоренить черенки на глубину 1-2 междоузлий в подготовленный грунт на грядке или в горшке.

После посадки обильно полейте место укоренения и создайте условия мини-теплицы для минимизации испарения влаги. Для этого можно использовать стеклянную банку или обрезанную пластиковую бутылку.

Приблизительно через 20-25 дней черенки сформируют достаточную корневую систему, что позволит пересадить их на постоянное место.

Ранее мы рассказали, какие растения можно выбрать для непрерывного цветения.

Автор:
Ксения Давыдова
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