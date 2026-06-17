Размножить смородину – легче лёгкого: агроном Давыдова рассказала о методе зелёного черенкования

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Перед высадкой рассады в теплицу - обязательно: обновляем грунт на раз-два - почва станет плодороднее чернозема

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Не гибрид, а авторитет на грядке: выдает огурцы по 3 ведра с куста в любом регионе - для теплицы и для открытого грунта

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Не гибрид, а рекордсмен среди огурцов: зеленцы вяжет ведрами в любом регионе - и для теплицы, и для открытого грунта

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100 г в воду - и теплица готова к дачному сезону: ни грибков, ни вредителей в грунте - хватит одного внесения

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Корни пустит даже старая палка: 3 средства в воду - чудо-укоренитель для черенков готов

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