Размножить смородину – легче лёгкого: агроном Давыдова рассказала о методе зелёного черенкования

Большинство дачников из всех ягодных кустарников отдают предпочтение черной смородине. Садоводы любят ее за вкусные и ароматные ягоды, которые просто созданы для приготовления варенья.
Однако не спешите покупать кусты смородины. Агроном Ксения Давыдова рассказала, как без проблем размножить понравившиеся сорта при помощи зеленого черенкования.
Как заготовить черенки
В период с июня по начало июля необходимо обрезать верхушечные, неодревесневшие побеги. Длина верхушечного черенка должна составлять не менее 10-15 см.
Укоренение черенков
Затем необходимо удалить нижние листья и укоренить черенки на глубину 1-2 междоузлий в подготовленный грунт на грядке или в горшке.
После посадки обильно полейте место укоренения и создайте условия мини-теплицы для минимизации испарения влаги. Для этого можно использовать стеклянную банку или обрезанную пластиковую бутылку.
Приблизительно через 20-25 дней черенки сформируют достаточную корневую систему, что позволит пересадить их на постоянное место.
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