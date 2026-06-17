Приметы на 17 июня — Митрофанов день: что обязательно нужно сделать для достатка и какие запреты нельзя нарушать

17 июня в народном календаре отмечается Митрофанов день, или Митрофан-Навозник.

Наши предки верили, что именно в этот день закладывается основа будущего достатка.

Что можно делать 17 июня

Митрофанов день считался одним из самых благоприятных дней для работы на земле. Крестьяне удобряли почву, поливали грядки, занимались прополкой.

Тем, у кого не было собственного огорода, советовали пересаживать домашние растения или приобретать новые цветы. По народным поверьям, зелень в доме привлекает благополучие и положительную энергию.

Хорошей приметой считалось наводить порядок в доме. Можно было заниматься уборкой, стиркой, ремонтом одежды и другими домашними хлопотами.

Особое внимание уделяли зеркалам. Их тщательно протирали и очищали, поскольку считалось, что чистое зеркало способствует финансовому благополучию.

Также день считался удачным для романтических встреч, признаний в чувствах и примирения после ссор.

Что нельзя делать 17 июня

Главным запретом дня была лень. Наши предки верили, что тот, кто долго лежит в постели и избегает работы, рискует столкнуться с финансовыми трудностями.

Не оставляли грязную посуду на столе. Это могло привести к убыткам и безденежью.

Под запретом находилось расточительство. Люди старались бережно относиться к продуктам и не выбрасывать остатки еды. Считалось, что вместе с пищей можно выбросить собственное благополучие.

С наступлением темноты старались не открывать двери без необходимости и не впускать в дом незнакомых людей.

Для девушек существовал отдельный запрет: не рекомендовалось ходить с распущенными волосами. По поверьям, это могло привлечь неприятности.

Народные приметы на 17 июня

Любые осадки в этот день обещают несколько дождливых дней подряд.

Большое количество комаров и мошек предвещает жаркую погоду.

Двойная радуга считается знаком богатого урожая зерновых.

Северный ветер сулит ухудшение погоды.

Птицы громко щебечут — скоро установится тепло.

Зацвела фиалка — впереди ясный и солнечный день.

Ранее мы писали о нумерологическом гороскопе на 17 июня.