Правда ли в СССР запрещали микроволновые печи? Разбираемся, у каких петербуржцев они были

В СССР микроволновые печи не были официально запрещены, но отношение к ним долгое время оставалось настороженным — и именно это породило устойчивый миф о «советском запрете на СВЧ».
Почему микроволновок не было
До начала 1990-х годов СВЧ-печи почти не встречались в советских квартирах. Это было связано не только с дефицитом бытовой техники, но и с тем, что советская наука и пресса создавали атмосферу недоверия к микроволнам.
В 1970-х советские учёные получили несколько немецких моделей микроволновок и документацию к ним. Исследования их воздействия на пищу и человека вызвали скандал. В прессе публиковались выводы, которые сегодня кажутся пугающими:
- микроволны якобы разрушают молекулы пищи, лишая продукты витаминов и микроэлементов;
- в полезных продуктах якобы могут образовываться канцерогены;
- частое использование СВЧ-печей может «повышать риск онкологических заболеваний».
Такие публикации формировали общественный страх: микроволновку представляли почти как источник радиации.
Что видели советские туристы
Советские граждане, побывавшие в Великобритании, США или ФРГ, были в недоумении: на Западе микроволновки активно продавались и использовались в быту, и там никто не говорил о канцерогенах и «разрушении молекул».
Это усиливало ощущение противоречия: если «у них» всё безопасно, значит, либо западные учёные что-то скрывают, либо советская наука перестраховывается.
Был ли запрет?
Официального запрета никогда не существовало. Но дефицит техники, страшные публикации и отсутствие отечественного производства создали иллюзию, что СВЧ-печи «под запретом».
На самом деле уже в середине 1980-х годов некоторые советские предприятия начали готовиться к выпуску собственных моделей. Были они и в семьях дипломатов, привозивших технику из-за границы.
В конце перестройки первые микроволновки стали появляться в магазинах, но их было мало и стоили они дорого.
После СССР
С распадом Советского Союза страх перед микроволновками постепенно ушёл. В 1990-е годы импортная техника хлынула на рынок, и СВЧ-печь из символа «опасной западной химеры» превратилась в обязательный элемент кухни.