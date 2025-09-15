Правда ли в СССР запрещали микроволновые печи? Разбираемся, у каких петербуржцев они были

СВЧ были, но у отдельной касты.

В СССР микроволновые печи не были официально запрещены, но отношение к ним долгое время оставалось настороженным — и именно это породило устойчивый миф о «советском запрете на СВЧ».

Почему микроволновок не было

До начала 1990-х годов СВЧ-печи почти не встречались в советских квартирах. Это было связано не только с дефицитом бытовой техники, но и с тем, что советская наука и пресса создавали атмосферу недоверия к микроволнам.

В 1970-х советские учёные получили несколько немецких моделей микроволновок и документацию к ним. Исследования их воздействия на пищу и человека вызвали скандал. В прессе публиковались выводы, которые сегодня кажутся пугающими:

микроволны якобы разрушают молекулы пищи , лишая продукты витаминов и микроэлементов;

, лишая продукты витаминов и микроэлементов; в полезных продуктах якобы могут образовываться канцерогены ;

; частое использование СВЧ-печей может «повышать риск онкологических заболеваний».

Такие публикации формировали общественный страх: микроволновку представляли почти как источник радиации.

Что видели советские туристы

Советские граждане, побывавшие в Великобритании, США или ФРГ, были в недоумении: на Западе микроволновки активно продавались и использовались в быту, и там никто не говорил о канцерогенах и «разрушении молекул».

Это усиливало ощущение противоречия: если «у них» всё безопасно, значит, либо западные учёные что-то скрывают, либо советская наука перестраховывается.

Был ли запрет?

Официального запрета никогда не существовало. Но дефицит техники, страшные публикации и отсутствие отечественного производства создали иллюзию, что СВЧ-печи «под запретом».

На самом деле уже в середине 1980-х годов некоторые советские предприятия начали готовиться к выпуску собственных моделей. Были они и в семьях дипломатов, привозивших технику из-за границы.

В конце перестройки первые микроволновки стали появляться в магазинах, но их было мало и стоили они дорого.

После СССР

С распадом Советского Союза страх перед микроволновками постепенно ушёл. В 1990-е годы импортная техника хлынула на рынок, и СВЧ-печь из символа «опасной западной химеры» превратилась в обязательный элемент кухни.