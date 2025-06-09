Пенсионные баллы в дело: кто и сколько получит прибавку в августе

Грядет ежегодный перерасчет страховой пенсии — что это значит?

Российских работающих пенсионеров ждет приятная новость. В августе 2025 года им будет произведен ежегодный перерасчет страховой пенсии. Депутат Госдумы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил RT подробности.

Кого коснется перерасчет: условия получения прибавки к пенсии

Это коснется тех, кто официально трудился в 2024 году и за кого работодатели уплачивали страховые взносы.

«Перерасчет будет осуществляться автоматически, и пенсионерам не нужно будет подавать никаких заявлений. Размер прибавки напрямую зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за предыдущий календарный год. Максимально работающий пенсионер может рассчитывать на прибавку в размере трех индивидуальных пенсионных коэффициентов. Даже если по итогам года заработано больше, прибавка будет начислена только на три балла», — объяснил парламентарий.

Параметр Значение/Пояснение Кого касается Работающие пенсионеры, за которых в 2024 году уплачивались страховые взносы Необходимость подачи заявления Не требуется, перерасчет происходит автоматически Основание для перерасчета Количество пенсионных баллов, начисленных за 2024 год Максимальная прибавка 3 пенсионных балла (ИПК), даже если заработано больше Стоимость одного балла при перерасчете Фиксируется на момент выхода на пенсию, может отличаться от актуальной стоимости Начало выплат Август 2025 года Дата получения выплат Зависит от региона, обычно с 3-го по 25-е число месяца Источник данных для перерасчета Социальный фонд России получает сведения от работодателей Пример максимальной прибавки (по текущей стоимости балла) Около 437 руб. (3 балла × 145,69 руб. — пример для новых пенсионеров, для старых стоимость ниже)

Важный нюанс: стоимость коэффициента на момент выхода на пенсию

Важно отметить, что стоимость одного коэффициента при перерасчете берется из расчета, действовавшего на момент выхода пенсионера на пенсию.

Это означает, что для тех, кто оформлял выплаты несколько лет назад, стоимость балла может отличаться от актуальной, уточнил Говырин.

Он подчеркнул, что факт официальной занятости и регулярной уплаты страховых взносов позволяет пенсионерам ежегодно получать такую прибавку.

Все сведения о стаже и взносах поступают от работодателей в Социальный фонд, поэтому пенсионерам не нужно участвовать в этом процессе. Перерасчет будет производиться на основе данных отчетности за 2024 год.

«Сумма пересчитанной пенсии начнет поступать с августа 2025 года, при этом дата фактической выплаты будет зависеть от региона проживания, обычно это происходит в период с 3-го по 25-е число месяца», — заключил депутат.

Перерасчет пенсий — это важная мера поддержки работающих пенсионеров, которая позволяет им получать достойную прибавку к пенсии.