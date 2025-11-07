Привет из лихих 90‑х: кронштадтская пенсионерка обнаружила у покойного мужа боеприпасы и автомат

Жительница Кронштадта, разбирая вещи своего покойного супруга, обнаружила у себя дома крупный запас оружия и боеприпасов. Женщина самостоятельно обратилась в отделение полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Она рассказала, что в антресоли квартиры на Флотской улице наткнулась на подозрительные предметы при наведении порядка.
На место выехали сотрудники полиции, которые изъяли найденные предметы для дальнейшего расследования.
В перечень изъятых вещей вошли две гранаты, два запала, две тротиловые шашки, электродетонатор и взрыватель.
Кроме того, были обнаружены пять зарядов для ракетницы, сама ракетница, автомат АКСУ-74, сигнальный пистолет Шпагина, а также магазины и более 170 патронов разных калибров.
Специалисты определили, что автомат АКСУ-74, произведённый в 1991 году, относится к огнестрельному оружию и пригоден к стрельбе.
Проверка показала, что этот автомат числится в розыске на федеральном уровне с декабря 1993 года как украденный. Сейчас решается, будет ли возбуждено уголовное дело по данному факту.
Ранее в другом районе Петербурга правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в хранении внушительного запаса оружия.