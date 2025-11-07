Городовой / Город / Привет из лихих 90‑х: кронштадтская пенсионерка обнаружила у покойного мужа боеприпасы и автомат
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Погуляем — а дальше хоть трава не расти»: банды, ножи и кровь на мостовых Петербурга XIX века Город
Путин поддержал идею полного запрета продажи электронных сигарет в России Город
«Пахомовна» — клеймо позора: какие русские имена обрекали на презрение Общество
Родители встают стеной за петербургский бассейн СШОР «Радуга»: без него будущие чемпионы останутся на суше Город
За пределы Петербурга: как Псков возвращает к жизни дух древней Руси Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Туризм
Категории
Общество Спорт

Привет из лихих 90‑х: кронштадтская пенсионерка обнаружила у покойного мужа боеприпасы и автомат

Опубликовано: 7 ноября 2025 20:15
Привет из лихих 90‑х: кронштадтская пенсионерка обнаружила у покойного мужа боеприпасы и автомат
Привет из лихих 90‑х: кронштадтская пенсионерка обнаружила у покойного мужа боеприпасы и автомат
Городовой ру

В Кронштадте во время разборки антресоли обнаружили боеприпасы и похищенное автоматическое оружие.

Жительница Кронштадта, разбирая вещи своего покойного супруга, обнаружила у себя дома крупный запас оружия и боеприпасов. Женщина самостоятельно обратилась в отделение полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Она рассказала, что в антресоли квартиры на Флотской улице наткнулась на подозрительные предметы при наведении порядка.

На место выехали сотрудники полиции, которые изъяли найденные предметы для дальнейшего расследования.

В перечень изъятых вещей вошли две гранаты, два запала, две тротиловые шашки, электродетонатор и взрыватель.

Кроме того, были обнаружены пять зарядов для ракетницы, сама ракетница, автомат АКСУ-74, сигнальный пистолет Шпагина, а также магазины и более 170 патронов разных калибров.

Специалисты определили, что автомат АКСУ-74, произведённый в 1991 году, относится к огнестрельному оружию и пригоден к стрельбе.

Проверка показала, что этот автомат числится в розыске на федеральном уровне с декабря 1993 года как украденный. Сейчас решается, будет ли возбуждено уголовное дело по данному факту.

Ранее в другом районе Петербурга правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в хранении внушительного запаса оружия.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью