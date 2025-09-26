Фанаты «Зенита» снова подвели: почему народная любовь обходится петербургскому клубу так дорого

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал петербургский «Зенит» за появление баннера с оскорбительной надписью в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева на матче FONBET Кубка России против «Ахмата».
Цена народной любви
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что болельщики «сине-бело-голубых» скандировали ненормативную лексику, за что клуб уже оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Однако самым серьезным нарушением стало появление баннера.
«Нарушение очень серьезное, носит оскорбительный характер», — подчеркнул Григорьянц.
Как пишет ТАСС, за публичную демонстрацию средств наглядной агитации оскорбительного характера «Зенит» оштрафован на 500 тысяч рублей.