«Жабы заквакали»: самый меткий ответ Крылова на издевки юных острословов в Петербурге

Иван Андреевич Крылов, знаменитый баснописец, славился не только своими гениальными произведениями, но и умением метко и остроумно ответить на любые выпады.

Как говорил один из критиков, “в его баснях и яд, и мудрость”.

Фонтанка: место встречи насмешников

Однажды на Фонтанке трое студентов решили подшутить над Крыловым.

Они, видимо, были уверены в своей остроте ума и надеялись на успех. Но недооценили силу слова великого баснописца.

Один из студентов, глядя на внушительную фигуру Крылова, язвительно бросил:

“Смотрите, туча надвигается”.

Возможно, он ожидал, что Крылов растеряется или, по крайней мере, рассердится. Но он просчитался.

Как пишет "Русский литературный журнал", Крылов, даже не замедлив шаг, спокойно и с достоинством ответил:

“Жабы заквакали”.

Урок словесности: “Укол” в двух словах

Этим метким ответом Крылов одним махом поставил на место всех трех насмешников. Без криков, без оскорблений — просто и гениально.

Он не только отстоял свою честь, но и показал, как можно превратить насмешку в изящную словесную “стрелу”.

Басни жизни: Крылов в повседневности

Этот случай показывает, насколько органично юмор и мудрость переплелись в личности Крылова.

Он не только писал басни, но и жил ими, демонстрируя в повседневной жизни те же качества, которые сделали его произведения бессмертными.

История с Крыловым на Фонтанке – еще одно подтверждение его выдающегося таланта и мудрости.

Его слова до сих пор актуальны, как и его басни, которые учат нас не только видеть недостатки других, но и сохранять достоинство в любой ситуации.