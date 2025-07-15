«Жабы заквакали»: самый меткий ответ Крылова на издевки юных острословов в Петербурге

Иван Андреевич Крылов, знаменитый баснописец, славился не только своими гениальными произведениями, но и умением метко и остроумно ответить на любые выпады.
Как говорил один из критиков, “в его баснях и яд, и мудрость”.
Фонтанка: место встречи насмешников
Однажды на Фонтанке трое студентов решили подшутить над Крыловым.
Они, видимо, были уверены в своей остроте ума и надеялись на успех. Но недооценили силу слова великого баснописца.
Один из студентов, глядя на внушительную фигуру Крылова, язвительно бросил:
“Смотрите, туча надвигается”.
Возможно, он ожидал, что Крылов растеряется или, по крайней мере, рассердится. Но он просчитался.
Как пишет "Русский литературный журнал", Крылов, даже не замедлив шаг, спокойно и с достоинством ответил:
“Жабы заквакали”.
Урок словесности: “Укол” в двух словах
Этим метким ответом Крылов одним махом поставил на место всех трех насмешников. Без криков, без оскорблений — просто и гениально.
Он не только отстоял свою честь, но и показал, как можно превратить насмешку в изящную словесную “стрелу”.
Басни жизни: Крылов в повседневности
Этот случай показывает, насколько органично юмор и мудрость переплелись в личности Крылова.
Он не только писал басни, но и жил ими, демонстрируя в повседневной жизни те же качества, которые сделали его произведения бессмертными.
История с Крыловым на Фонтанке – еще одно подтверждение его выдающегося таланта и мудрости.
Его слова до сих пор актуальны, как и его басни, которые учат нас не только видеть недостатки других, но и сохранять достоинство в любой ситуации.