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Экотропы для элегантного возраста: где пенсионерам Ленобласти насладиться природой без платы за вход

Опубликовано: 2 мая 2025 14:02
Экотропа
Экотропы для элегантного возраста: где пенсионерам Ленобласти насладиться природой без платы за вход
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Куда поехать, чтобы не пожалеть о выбранном маршруте?

Ленинградская область — это настоящий кладезь природных красот, предлагающий множество возможностей для активного отдыха и неспешных прогулок. Для пенсионеров, желающих насладиться свежим воздухом и живописными пейзажами, в регионе созданы комфортные и доступные экотропы с ровным рельефом, оборудованные настилами, скамейками и местами для отдыха.

Как указано на сайте особо охраняемых природных территорий (ООПТ), посещение некоторых зон бесплатно для пенсионеров, что делает экотуризм еще более привлекательным.

В Ленинградской области есть несколько экотроп, специально адаптированных для пожилых людей, учитывающих их физические возможности и потребности.

Экотропа «У Лукоморья» (заказник «Северное побережье Невской губы»)

Ее протяженность: более 2 км. Особенности: плоский рельеф, частично деревянные и грунтовые дорожки, тематические стенды, скамейки для отдыха. Подходит для прогулок с колясками и маломобильных граждан.

Расположение: около 25 минут от Санкт-Петербурга. Экотропа «У Лукоморья» — легкая, ровная и информативная прогулка по побережью Невской губы.

Экотропа «Комаровский берег»

Особенности: оборудована настилами, удобна для неспешных прогулок, живописные виды Финского залива. «Комаровский берег» — прекрасный маршрут для любования морскими пейзажами и расслабленного отдыха.

Экотропа «Сестрорецкое болото»

  • Особенности: деревянные настилы, плоский маршрут, есть смотровые площадки для наблюдения за природой. «Сестрорецкое болото» — уникальная возможность познакомиться с болотными экосистемами, не замочив ноги.

Экотропа «Скалы парка Монрепо» (Выборг)

Особенности: ухоженные дорожки, красивые виды, зоны отдыха. «Монрепо» — сочетание истории, культуры и природной красоты в одном месте.

Гряда Вярямянселькя (Выборгский район)

Особенности: есть маршруты разной протяженности, оборудованы местами для отдыха, перепады высот незначительные, подходит для неподготовленных путешественников. Вярямянселькя — возможность выбрать маршрут по силам и насладиться живописными ландшафтами.

Бесплатный вход: список ООПТ для пенсионеров

Пенсионеры освобождаются от платы за посещение следующих особо охраняемых природных территорий:

Название экотропы Протяженность Инфраструктура и особенности Рельеф/Доступность Расположение/Как добраться Льготы для пенсионеров
У Лукоморья >2 км Деревянные и грунтовые дорожки, тематические стенды, скамейки для отдыха, подходит для маломобильных граждан Плоский, доступный ~25 мин. от СПб Бесплатно
Комаровский берег 2,5 км Деревянные настилы, беседки, скамейки, инфостенды, живописные виды, песчаные дюны Плоский, доступный Курортный р-н, п. Комарово Бесплатно
Сестрорецкое болото 3 км Деревянные настилы, скамейки, инфостенды, смотровые площадки, болотная флора и фауна Плоский, доступный п. Белоостров, ж/д ст. Белоостров Бесплатно
Скалы парка Монрепо (Выборг) ~5 км Ухоженные дорожки, зоны отдыха, красивые виды Легкий, ухоженный г. Выборг Бесплатно
Гряда Вярямянселькя Разная Маршруты разной длины, места для отдыха, незначительные перепады высот Легкий, подходит для всех Выборгский район Бесплатно
Линдуловская роща 5,5 км Парковка, беседки, инфостенды, настилы, лестницы, смотровые площадки Лёгкий, можно сократить ст. Рощино, далее пешком Бесплатно (ООПТ)
Раковые озера 8,3 км Орнитологические вышки, инфостенды, удаленность, заболоченность Средний, удалённый Выборгский район Бесплатно (ООПТ)

Кольцевая тропа вокруг озера Щучье: вариант для активных пенсионеров

Для пенсионеров, ведущих активный образ жизни и любящих длительные прогулки, подойдет Кольцевая тропа вокруг озера Щучье. Маршрут протяженностью 14 км проходит по холмам, где растут сосны, ели и березы. Через каждые 100–200 м расставлены лавочки и беседки.

Этот маршрут требует определенной физической подготовки, но вознаграждает живописными видами и уединением с природой.

Как добраться и что взять с собой

Большинство экотроп Ленинградской области легко доступны на общественном транспорте или личном автомобиле. При планировании прогулки стоит учитывать погодные условия, взять с собой удобную обувь, воду, перекус и средство от насекомых.

Экотуризм для всех

Экотуризм в Ленинградской области — это прекрасная возможность для пенсионеров активно отдохнуть на природе, укрепить здоровье и получить массу положительных эмоций. Благодаря разнообразию маршрутов, доступности и льготам, каждый сможет найти для себя подходящий вариант и насладиться красотами родного края.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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