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Пророчество монаха и роковое число 47: почему Павел I игнорировал предсказания о своей гибели

Опубликовано: 9 мая 2025 00:01
Император Павел I
Пророчество монаха и роковое число 47: почему Павел I игнорировал предсказания о своей гибели
globallookpress/ Vladimir Boiko/ Russian Look

Легенда гласит, что сын Екатерины Великой узнал о своей смерти заранее, но всеми силами старался избежать пророчества.

Император Павел I — одна из самых загадочных фигур в истории России. Его смерть окутана легендой, мистическими предсказаниями и драматическими событиями, которые до сих пор вызывают споры.

Пророчество Авеля

Одна из самых известных легенд связана с монахом-прорицателем Авелем, которого Павел I посетил в 1800 году в Александро-Невской лавре. Император спросил Авеля, сколько ему осталось жить, и получил загадочный ответ: «Число лет твоих подобно счету букв изречения над вратами твоего замка», передает сайт Окно в Россию.

Эта надпись была выгравирована над воротами Михайловского замка, новой резиденции Павла. Если посчитать буквы, их ровно 47 — именно столько лет прожил император, погибший в ночь с 11 на 12 марта 1801 года.

Павел верил пророчествам и особенно уважал Авеля, который точно предсказал смерть его матери, Екатерины Великой. Тем не менее предсказание о собственной гибели он пытался игнорировать, так как чувствовал себя в безопасности в собственном замке.

Михайловский замок — крепость судьбы

Михайловский замок был построен Павлом I как крепость и личная резиденция, где он надеялся на то, что там его никто не тронет. Однако замок стал местом его гибели: всего через 40 дней после переезда, заговорщики ворвались в покои императора и убили его. Это событие стало результатом дворцового переворота, в котором участвовали высокопоставленные офицеры и придворные, недовольные политикой Павла.

После смерти Павла замок долго пустовал и так и не стал постоянной императорской резиденцией. До сих пор ходят легенды о призраке Павла, который якобы появляется в окнах замка.

Почему эта история живет до сих пор?

Легенда о числе 47, совпадение даты смерти с пророчеством, мистическая атмосфера вокруг Михайловского замка делают эту историю притягательной для многих. Сейчас в здании находится Русский музей и любой желающий может его посетить.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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