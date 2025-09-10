Городовой / Город / Детство на год короче: в Ленобласти хотят изменить систему образования
Опубликовано: 10 сентября 2025 17:30
колледж
Детство на год короче: в Ленобласти хотят изменить систему образования
globallookpress/ Komsomolskaya Pravda

В Ленобласти рассматривается радикальное изменение системы образования: губернатор Александр Дрозденко предложил разрешить восьмиклассникам поступать в колледжи.

Эта инициатива может существенно сократить школьное обучение, дав возможность получать профессию раньше.

Новая модель обучения

“Есть немалое количество ребят, которых серьезно тревожит система единой государственной аттестации”, — отметил губернатор Александр Дрозденко, объясняя причины своей инициативы.

По его словам, “доучиться по программам среднего образования точно можно на базе колледжа — уже получая профессию”.

«Практика с первого дня»

Кроме возможности раннего поступления в колледжи, губернатор предлагает ввести “производственную практику в системе среднего образования с первого дня обучения”, привлекая к процессу “мастеров с предприятий”.

Автор:
Ксения Пронина
