Детство на год короче: в Ленобласти хотят изменить систему образования

Эта инициатива может существенно сократить школьное обучение, дав возможность получать профессию раньше.
Новая модель обучения
“Есть немалое количество ребят, которых серьезно тревожит система единой государственной аттестации”, — отметил губернатор Александр Дрозденко, объясняя причины своей инициативы.
По его словам, “доучиться по программам среднего образования точно можно на базе колледжа — уже получая профессию”.
«Практика с первого дня»
Кроме возможности раннего поступления в колледжи, губернатор предлагает ввести “производственную практику в системе среднего образования с первого дня обучения”, привлекая к процессу “мастеров с предприятий”.