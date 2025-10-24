Птичий запрет: почему в Петербурге хотят запретить кормить пернатых у памятников

Власти Северной столицы планируют запретить кормить птиц рядом с памятниками. Это необходимо, чтобы защитить исторические скульптуры.
Подкармливать птиц около памятников не стоит не только из-за их внешнего вида, но и из-за разрушения материалов, из которых они сделаны.
Помёт птиц содержит агрессивные вещества, которые разъедают камень и металл. В результате городу приходится тратить деньги на очистку и реставрацию.
Какие меры предлагаются?
Депутаты планируют установить зоны, где кормить птиц нельзя. Также хотят создать специальные места, где подкармливать пернатых можно и нужно.
Еще одна идея — сделать охраняемые радиусы вокруг памятников, чтобы птицы не могли туда забраться и гадить.