Городовой / Город / Птичий запрет: почему в Петербурге хотят запретить кормить пернатых у памятников
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Часы ожидания и заторы: почему разводка мостов Петербурга — это боль, а не романтика Город
В Царском Селе продолжают возвращать к жизни исторические водоёмы: как идёт большая очистка Общество
Нахальство закончилось наручниками: в метро Петербурга арестован мигрант, приставший к школьнице Общество
44 дня на троне: почему Елизавета Петровна переписала правила коронации Общество
Что скрывала земля: на территории Красногвардейского района нашли шведские трубы XVII века Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Птичий запрет: почему в Петербурге хотят запретить кормить пернатых у памятников

Опубликовано: 24 октября 2025 20:30
Памятник, птицы
Птичий запрет: почему в Петербурге хотят запретить кормить пернатых у памятников
globallookpress/ © Komsomolskaya Pravda

Пока идею обсуждают и хотят внести изменения в закон. Основная задача — найти баланс.

Власти Северной столицы планируют запретить кормить птиц рядом с памятниками. Это необходимо, чтобы защитить исторические скульптуры.

Подкармливать птиц около памятников не стоит не только из-за их внешнего вида, но и из-за разрушения материалов, из которых они сделаны.

Помёт птиц содержит агрессивные вещества, которые разъедают камень и металл. В результате городу приходится тратить деньги на очистку и реставрацию.

Какие меры предлагаются?

Депутаты планируют установить зоны, где кормить птиц нельзя. Также хотят создать специальные места, где подкармливать пернатых можно и нужно.

Еще одна идея — сделать охраняемые радиусы вокруг памятников, чтобы птицы не могли туда забраться и гадить.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».