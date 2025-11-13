Городовой / Город / Пулково на «второй круг»: в 2027 году может начаться строительство второй очереди
Пулково на «второй круг»: в 2027 году может начаться строительство второй очереди

Опубликовано: 13 ноября 2025 14:40
Ожидается, что завершение работ состоится в 2031 году.

В Санкт-Петербурге в 2027 году планируется приступить к строительству первой части второй очереди расширения аэропорта «Пулково».

Руководитель городского комитета по инвестициям Иван Складчиков сообщил изданию «Интерфакс», что работы начнутся после необходимых изменений в правилах землепользования и утверждения плана развития территории.

По его словам, проектирование должно завершиться в 2026 году, после чего стартует строительная фаза.

В рамках этого проекта предусматриваются не только увеличение площади пассажирского терминала, но и возведение новых объектов инфраструктуры с учетом возможного роста пассажиропотока.

Модернизация аэропорта будет реализована компанией «Воздушные ворота Северной столицы» поэтапно, в зависимости от динамики перевозок. Каждый этап развития связан с достижением определённых показателей по количеству обслуживаемых людей.

Первый этап, который уже стартовал после того, как внутренний пассажиропоток превысил 15,4 миллиона человек, направлен на развитие возможностей для внутренних рейсов. Ожидается, что к 2031 году аэропорт сможет принимать до 30 миллионов пассажиров ежегодно.

Второй этап будет посвящён международным направлениям и начнётся после достижения диспетчеризации 7 миллионов международных путешественников, при этом завершение работ запланировано на 2040 год.

Третий отрезок развития предусматривает строительство дополнительного пассажирского терминала. Этот этап намечен на 2031 год и завершится в 2041 году, когда прогнозируется увеличение общего пассажиропотока до 46,7 миллиона к 2060 году.

Общая сумма вложений во вторую очередь реконструкции составит 130 миллиардов рублей.

Ранее также сообщалось о запуске рейсов из Петербурга на Шри-Ланку авиакомпанией Red Wings Airlines.

Автор:
Юлия Аликова
Город
