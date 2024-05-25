Пять блюд, которые нужно обязательно попробовать во Вьетнаме

Вьетнам может похвастаться не только белоснежными пляжами и лазурным морем, но и экзотическими блюдами местной кухни. Не все из них покажутся вкусными европейскому туристу, однако точно запомнятся надолго.
Скат на гриле
Такое блюдо считается деликатесом, а потому стоит недешево. В работу берут только крылья этого морского обитателя. Их маринуют, а затем жарят на гриле в виде стейков. Как говорят сведущие туристы, мясо получается похожим на палтуса.
Акульи плавники
Еще одним знаковым блюдом вьетнамской кухни является суп из акульих плавников. Главный ингредиент считают мощным афродизиаком. Перед тем, как приступить к созданию первого, плавники вымачивают около суток, затем вываривают минимум 5–6 часов, пока они не распадутся на желеобразные волокна, которые по виду немного напоминают грибы.
Улитки в бульоне
Оказывается этих моллюсков любят не только французы. Во Вьетнаме их традиционно готовят в лемонграссе, посыпают специями и подают вместе с бульоном. Вьетнамцы убеждены, что такое блюдо очень полезно для пищеварения.
Жареная мурена
Эта хищная рыба с пугающими зубами покажется не такой страшной, когда появится у вас на тарелке. Однако поклонников у блюда не так уж много. Все дело в большом количестве мелких костей и плотной шкуре, которая плохо снимается.
Лотос
Его часто продают уличные торговцы, однако есть растение нужно правильно. Съедобные семена можно есть сырыми — они напоминают орешки. А вот корень следует сперва правильно приготовить. Дело в том, что в нем содержится алкалоид нелюмбин, который очень токсичен. За это растение даже прозвали «фугу в растительном мире».
Морской виноград
Этот продукт не имеет ничего общего со всем знакомым фруктом. На самом деле так называют водоросли с характерными «ягодками», которые лопаются во рту словно икринки. Несмотря на натуральный солонватый вкус, при подаче морской виноград поливают соевым соусом. Также сдабривают соком лайма и острыми специями. Его могут есть на гарнир или добавлять в салаты, говорится на портале Freelancehunt.
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