Пять блюд, которые нужно обязательно попробовать во Вьетнаме

Вьетнам может похвастаться не только белоснежными пляжами и лазурным морем, но и экзотическими блюдами местной кухни. Не все из них покажутся вкусными европейскому туристу, однако точно запомнятся надолго.

Скат на гриле

Такое блюдо считается деликатесом, а потому стоит недешево. В работу берут только крылья этого морского обитателя. Их маринуют, а затем жарят на гриле в виде стейков. Как говорят сведущие туристы, мясо получается похожим на палтуса.

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Акульи плавники

Еще одним знаковым блюдом вьетнамской кухни является суп из акульих плавников. Главный ингредиент считают мощным афродизиаком. Перед тем, как приступить к созданию первого, плавники вымачивают около суток, затем вываривают минимум 5–6 часов, пока они не распадутся на желеобразные волокна, которые по виду немного напоминают грибы.

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Улитки в бульоне

Оказывается этих моллюсков любят не только французы. Во Вьетнаме их традиционно готовят в лемонграссе, посыпают специями и подают вместе с бульоном. Вьетнамцы убеждены, что такое блюдо очень полезно для пищеварения.

Источник фото: Legion-Media

Жареная мурена

Эта хищная рыба с пугающими зубами покажется не такой страшной, когда появится у вас на тарелке. Однако поклонников у блюда не так уж много. Все дело в большом количестве мелких костей и плотной шкуре, которая плохо снимается.

Источник фото: Legion-Media

Лотос

Его часто продают уличные торговцы, однако есть растение нужно правильно. Съедобные семена можно есть сырыми — они напоминают орешки. А вот корень следует сперва правильно приготовить. Дело в том, что в нем содержится алкалоид нелюмбин, который очень токсичен. За это растение даже прозвали «фугу в растительном мире».

Источник фото: Legion-Media

Морской виноград

Этот продукт не имеет ничего общего со всем знакомым фруктом. На самом деле так называют водоросли с характерными «ягодками», которые лопаются во рту словно икринки. Несмотря на натуральный солонватый вкус, при подаче морской виноград поливают соевым соусом. Также сдабривают соком лайма и острыми специями. Его могут есть на гарнир или добавлять в салаты, говорится на портале Freelancehunt.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media