Поезд Петербург – Симферополь снова будет ходить через Курский вокзал Москвы

После почти пятилетнего перерыва поезд №177/178 Санкт-Петербург – Симферополь вновь будет следовать через Курский вокзал Москвы. Согласно обновленному расписанию, уже с 27 мая маршрут изменится, а состав снова пройдет через столицу, Тулу, Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Как изменится маршрут?

Согласно данным «Яндекса», новый маршрут будет выглядеть так:

Отправление из Московского вокзала Санкт-Петербурга – в 1:40 .

– в . Прибытие на Курский вокзал Москвы – в 10:08 .

– в . Отправление из Москвы – в 10:21 .

. Прибытие в Симферополь – через 2 дня 4 часа, то есть в 6:00 утра.

Ранее поезд не проходил через Курский вокзал с 2021 года, когда все транзитные составы из Петербурга были переведены на Восточный вокзал Москвы. Тогда Курский был перепрофилирован под пригородные электрички.

Почему это важно?

Возвращение дальнего маршрута через Курский вокзал может упростить логистику для пассажиров, особенно тех, кто едет с пересадками через Москву.

Курский вокзал расположен в центре столицы, что делает его более удобным, чем Восточный. Кроме того, это улучшает связь между Северной столицей и югом России, поскольку поезд проходит через несколько крупных городов и транспортных узлов.

Скорее всего, такая мера связана с возросшим пассажиропотоком, ведь летом поезда в Крым традиционно пользуются большим спросом.

Теперь остается ждать, как изменится загруженность Курского вокзала с возвращением дальних поездов.

Важно. Расписание действительно на 24 февраля 2025 года. Желающим воспользоваться этим маршрутом нужно уточнять данные на момент поездки.

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