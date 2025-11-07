Городовой / Город / Пятно на Фонтанке: прокуратура разбирается с разливом нефтепродуктов в акватории
Опубликовано: 7 ноября 2025 18:15
Прокуратура начала проверку по факту утечки нефтепродуктов в реку Фонтанку.

Началась проверка после обнаруженного загрязнения на реке Фонтанке, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл на участке между Обуховским и Старо-Калинкиным мостами в Адмиралтейском районе.

Причины разлива нефтепродуктов в данный момент устанавливаются.

В пятницу, 7 ноября, специалисты зафиксировали присутствие нефтяных пятен в акватории реки. К месту происшествия прибыли подразделения аварийных служб для устранения последствий.

Проверяется соблюдение законодательства о защите природы, а также вопросы, связанные с безопасностью использования водного транспорта. Ведётся контроль за проведением всех необходимых работ и будет дана оценка действиям ответственных лиц.

В социальных сетях появились фотографии с мест событий. Представители ведомства подчеркивают, что выводы о причинах будут сделаны по завершении необходимых экспертиз.

Автор:
Юлия Аликова
Город
