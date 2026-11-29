Пышные оладьи без проблем: готовлю по этому рецепту – в восторге вся семья

Секрет пышных оладьев

Приготовление пышных оладий требует соблюдения определенной технологии, так как даже незначительные нарушения процесса могут негативно сказаться на результате. Эксперт в области кулинарии Наталья Цветкова представила профессиональные рекомендации по приготовлению данного блюда.

Ингредиенты:

мука — 230 г;

кефир — 250 мл;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.

Технология приготовления:

В емкости подходящего объема соедините яйцо, соль и сахар, тщательно взбив смесь венчиком или вилкой. Введите кефир комнатной температуры и доведите массу до однородной консистенции.

Просейте муку в подготовленную смесь и аккуратно перемешайте до полного растворения комочков, добиваясь густой, вязкой текстуры теста.

Добавьте соду и тщательно перемешайте состав. Реакция соды с кефиром активирует процесс подъема теста. Оставьте заготовку в теплом месте на 10 минут для завершения ферментации и увеличения объема.

После добавления соды перемешивание теста не допускается.

Тщательно разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте растительное масло. Выкладывайте тесто порционно, не нарушая его структуру, используя две столовые ложки для аккуратного формирования изделий. Обжаривайте оладьи с обеих сторон до появления золотистой корочки; при соблюдении технологии приготовления они приобретут характерную пышную консистенцию.

Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце для удаления излишков масла, после чего переложите на сервировочную тарелку. Блюдо готово к подаче; рекомендуем дополнить его сметаной, вареньем, медом или сгущенным молоком.

Фото сгенерировано ИИ

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