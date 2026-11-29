Чашка крупы заменит 10 кг навоза: сыплю на первый снег в декабре — к весне почва рыхлая и плодородная

Используем овсяные хлопья для улучшения качества почвы

Не все дачники успевают удобрить почву навозом или перегноем в сентябре или октябре, но переживать точно не стоит. Для улучшения качества грунта достаточно овсяных хлопьев. Их можно вносить даже в декабре.

Какие хлопья использовать

В качестве удобрения подойдут обычные хлопья, которые не содержат сахара, соли, фруктов и прочих добавок. Каши быстрого приготовления не подойдут. Плотным слоем крупу засыпать не нужно - для небольшой грядки понадобится одна чашка.

Хитрость с мульчей

Крупа не станет кормом для птиц, если прикрыть грядки после подкормки мульчей из сухих листьев или травы. Если уже выпал снег, то мульча не потребуется. Достаточно рассыпать хлопья сверху, после чего немного припорошить их снегом.

Почему нельзя использовать много хлопьев

Большой слой крупы может привлечь грызунов, а также будет плохо размокать и разлагаться, сообщает leplants.ru.

Правила, которые нужно запомнить:

Хлопья должны быть без добавок.

Крупу потребуется спрятать под снегом или мульчей.

Рассыпать крупу нужно редким слоем.

Рекомендация от автора “Городового" Полины Аксеновой

Полина Аксенова советует использовать в декабре не только овсяные хлопья, но и доломитовую муку, древесную золу, костную или рыбную муку. Такие удобрения также можно рассыпать по снегу. Об этом портал “Городовой” писал ранее.

Фото: Сгенерировано ИИ

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