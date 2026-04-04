Пышный домашний хлеб за 25 минут – горячий и ароматный: магазинная выпечка в пролете

Опубликовано: 4 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Как меньше чем за полчаса приготовить ароматный хлеб из простых ингредиентов

Выпечка домашнего хлеба действительно займет не более 25 минут. А приготовление закваски потребует времени – ее придется оставить на всю ночь. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуется:

  • сухие дрожжи – 3 г;
  • мука – 350 г (для теста) и 80 г (для закваски);
  • соль – 10 г;
  • теплая вода – 280 мл;
  • растительное масло.

Прямо перед выпечкой можно добавить в тесто семена или специи. Сверху готовый хлеб можно посыпать маком или кунжутом.

Способ приготовления

Добавьте щепотку дрожжей и 80 г просеянной воды в емкость с теплой водой. Оставьте дрожжевую закваску на ночь. Утром добавьте к закваске 280 мл теплой воды и еще чуть дрожжей. Посолите и добавьте 350 г просеянной муки. Сначала перемешивайте тесто вилкой, потом – руками, смазав их растительным маслом.

Все ингредиенты необходимо соединить равномерно, чтобы структура получилась гладкой. Накройте емкость с тестом пленкой и поставьте в теплое место на 1 час. После этого обомните тесто – оно станет плотным и эластичным.

Выложите тесто на пергаментную бумагу, придав ему нужную форму. Заранее разогрейте духовку до 225 °C и поставьте тесто внутрь на 25 минут.

Кстати, перед этим можно смазать поверхность теста водой или слегка присыпать мукой, чтобы у хлеба появилась золотистая корочка.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить постные картофельные котлеты с рисом.

Автор:
Татьяна Идулбаева
