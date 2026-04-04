Пышный домашний хлеб за 25 минут – горячий и ароматный: магазинная выпечка в пролете

Выпечка домашнего хлеба действительно займет не более 25 минут. А приготовление закваски потребует времени – ее придется оставить на всю ночь. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуется:
- сухие дрожжи – 3 г;
- мука – 350 г (для теста) и 80 г (для закваски);
- соль – 10 г;
- теплая вода – 280 мл;
- растительное масло.
Прямо перед выпечкой можно добавить в тесто семена или специи. Сверху готовый хлеб можно посыпать маком или кунжутом.
Способ приготовления
Добавьте щепотку дрожжей и 80 г просеянной воды в емкость с теплой водой. Оставьте дрожжевую закваску на ночь. Утром добавьте к закваске 280 мл теплой воды и еще чуть дрожжей. Посолите и добавьте 350 г просеянной муки. Сначала перемешивайте тесто вилкой, потом – руками, смазав их растительным маслом.
Все ингредиенты необходимо соединить равномерно, чтобы структура получилась гладкой. Накройте емкость с тестом пленкой и поставьте в теплое место на 1 час. После этого обомните тесто – оно станет плотным и эластичным.
Выложите тесто на пергаментную бумагу, придав ему нужную форму. Заранее разогрейте духовку до 225 °C и поставьте тесто внутрь на 25 минут.
Кстати, перед этим можно смазать поверхность теста водой или слегка присыпать мукой, чтобы у хлеба появилась золотистая корочка.
