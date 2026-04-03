Постные котлеты из двух ингредиентов – вкуснее и сочнее мясных: поразят даже мясоедов-скептиков

Оказывается, даже без мяса котлеты могут быть вкусными, сочными и сытными. Один из таких вариантов – картофельные котлеты с рисом. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- картофель – 350 г;
- рис круглый – 100 г;
- лук – 100 г;
- морковь – 100 г;
- паприка – 0,5 ч. л.;
- чеснок сушеный – 0,5 ч. л.;
- куркума – 0,3 ч. л.;
- черный молотый перец;
- свежая зелень;
- соль.
Способ приготовления
Сварите картофель «в мундире» и рис до готовности в отдельных кастрюлях. Остудите и очистите картофель, натрите его на крупной терке и добавьте к нему рис, после чего все хорошо перемешайте.
Мелко нарежьте лук и натрите морковь. Сначала обжарьте лук до достижения золотистой корочки, затем добавьте морковь и жарьте еще пару минут. Добавьте специи и переложите всю массу к картофелю и рису. Все хорошо перемешайте до однородности.
Сформируйте котлеты руками. Если вы будете смачивать ладони водой, основа не будет к ним прилипать.
Жарить котлеты нужно на среднем огне на сковородке с маслом до хрустящей золотистой корочки – примерно по 4 минуты на одну сторону. Главное – не передержать: тогда внутри они сохранят мягкость.
Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить яблочные леденцы.