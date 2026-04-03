Городовой / Полезное / Постные котлеты из двух ингредиентов – вкуснее и сочнее мясных: поразят даже мясоедов-скептиков
Постные котлеты из двух ингредиентов – вкуснее и сочнее мясных: поразят даже мясоедов-скептиков

Опубликовано: 3 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Как сделать вкусные постные котлеты из простых ингредиентов

Оказывается, даже без мяса котлеты могут быть вкусными, сочными и сытными. Один из таких вариантов – картофельные котлеты с рисом. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • картофель – 350 г;
  • рис круглый – 100 г;
  • лук – 100 г;
  • морковь – 100 г;
  • паприка – 0,5 ч. л.;
  • чеснок сушеный – 0,5 ч. л.;
  • куркума – 0,3 ч. л.;
  • черный молотый перец;
  • свежая зелень;
  • соль.

Способ приготовления

Сварите картофель «в мундире» и рис до готовности в отдельных кастрюлях. Остудите и очистите картофель, натрите его на крупной терке и добавьте к нему рис, после чего все хорошо перемешайте.

Мелко нарежьте лук и натрите морковь. Сначала обжарьте лук до достижения золотистой корочки, затем добавьте морковь и жарьте еще пару минут. Добавьте специи и переложите всю массу к картофелю и рису. Все хорошо перемешайте до однородности.

Сформируйте котлеты руками. Если вы будете смачивать ладони водой, основа не будет к ним прилипать.

Жарить котлеты нужно на среднем огне на сковородке с маслом до хрустящей золотистой корочки – примерно по 4 минуты на одну сторону. Главное – не передержать: тогда внутри они сохранят мягкость.

Автор:
Татьяна Идулбаева
