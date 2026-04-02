Рассада раскабанела за 5 дней: "бабушкин эликсир" превратил хилые кусты в гигантов Полезное
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
Яблочные леденцы – хрустящие снаружи и мягкие внутри: хороши и на стол, и в подарок – и большую порцию сметут за секунды

Опубликовано: 2 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Яблочные леденцы – хрустящие снаружи и мягкие внутри: хороши и на стол, и в подарок – и большую порцию сметут за секунды
Яблочные леденцы – хрустящие снаружи и мягкие внутри: хороши и на стол, и в подарок – и большую порцию сметут за секунды
Legion-Media
Как быстро и просто приготовить фруктовые леденцы

Яблочные леденцы – вкусный и гармоничный десерт, который приведет детей в восторг. Это идеальный вариант для чаепития и перекуса, к тому же состав максимально безопасный. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • 2 зеленых яблока;
  • сахар – 1 стакан;
  • вода – полстакана;
  • лимонный сок – 1 ч. л.;
  • гелевый пищевой краситель красного цвета – 1 ч. л.

Вместо пищевого красителя можно воспользоваться гранатовым или свекольным соком.

Способ приготовления

Вымойте яблоки, разрежьте их на дольки и высушите на полотенце. Перемешайте в компактной кастрюле сахар с водой, поставьте ее на средний огонь и доведите до кипения, непрерывно помешивания. Когда сироп запузырится, добавьте лимонный сок.

Продолжайте варить сироп еще 10-15 минут, чтобы он стал густым и желтоватым. Затем добавьте краситель (или натуральный сок) и хорошо все перемешайте.

Выключите конфорку и обмакните каждую дольку яблока в глазури. Для обмакивания долек используйте вилку или деревянную шпажку. После этого выкладывайте дольки на бумаге для выпечки.

Остывать леденцы должны как минимум 2 часа, чтобы глазурь стала твердой и хрустящей.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить тертый куриный пирог за 20 минут.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
