Работа на стройке и зарождение быта: как проходил день у разных жителей Петербурга при Петре I

Повседневная жизнь в раннем Петербурге была подчинена двум главным задачам — строительству города и обслуживанию его нужд.
Работные люди трудились на верфях, кирпичных заводах, каменоломнях, прокладке дорог и каналов. Рабочий день длился от рассвета до заката, нарушения сурово карались.
Но параллельно формировалась и городская инфраструктура. На рынках у Троицкой площади торговали привозными товарами, в первых трактирах кормили простой едой, в цирюльнях стригли и брили.
Интересно, что уже в 1710-х годах появляются первые «библиотеки» — книжные лавки, где можно было купить или взять почитать книги, в основном технические и научные.
По вечерам в домах знати собирались ассамблеи — прообраз будущих светских салонов, где обсуждали новости, играли в шахматы, танцевали.