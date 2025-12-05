Городовой / Учеба / Работа на стройке и зарождение быта: как проходил день у разных жителей Петербурга при Петре I
Работа на стройке и зарождение быта: как проходил день у разных жителей Петербурга при Петре I

Опубликовано: 5 декабря 2025 15:02
Суровый труд и первые ростки культуры.

Повседневная жизнь в раннем Петербурге была подчинена двум главным задачам — строительству города и обслуживанию его нужд.

Работные люди трудились на верфях, кирпичных заводах, каменоломнях, прокладке дорог и каналов. Рабочий день длился от рассвета до заката, нарушения сурово карались.

Но параллельно формировалась и городская инфраструктура. На рынках у Троицкой площади торговали привозными товарами, в первых трактирах кормили простой едой, в цирюльнях стригли и брили.

Интересно, что уже в 1710-х годах появляются первые «библиотеки» — книжные лавки, где можно было купить или взять почитать книги, в основном технические и научные.

По вечерам в домах знати собирались ассамблеи — прообраз будущих светских салонов, где обсуждали новости, играли в шахматы, танцевали.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
