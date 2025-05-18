Раньше элитной считалась только изрезанная обувь: даже петербургские модники в такой щеголяли

Кажется, чего мы только не знаем о моде и джентльменских штучках! Но нет — опять какой-то странный уголок на каблуках туфель заставляет задаваться вопросом: мода это или дефект? А ведь сто лет назад такой вот, казалось бы, нелепый срез на пятке говорил о человеке очень много — и исключительно в положительном ключе.

Итак, срезанный уголок каблука на дорогих мужских туфлях называется «джентльменским углом». Название красивое, интригующее, но абсолютно непонятное для современного человека. А разгадка проста и элегантна, как и сами эти британские модники-дэнди позапрошлого века.

Оказывается, причина такого странного «дефекта» на элитной обуви вполне практическая. Дело в том, что когда-то джентльменам приходилось уделять много внимания надеванию носков и обуви. В XIX веке носки были лишены резинок и держались исключительно на специальных подтяжках. А значит, процесс сборов был куда сложнее, чем сегодня.

Чтобы избежать лишних складок и помятостей, модники придумали хитрый порядок: сначала носки с подтяжками, затем туфли, а лишь потом брюки. И тут возникала другая, весьма неприятная проблема: острые углы каблуков цеплялись за брюки и запросто могли их порвать или по крайней мере испортить внешний вид ткани.

Выход оказался простым, и гениальным: обувные мастера начали специально срезать уголки каблуков. Вуаля! Штаны больше не цеплялись, складок не появлялось, а модный образ джентльмена оставался безупречным с утра до вечера.

И хотя сегодня мода шагнула далеко вперед и такие каблуки — большая редкость, некоторые производители по-прежнему сохраняют старинную традицию. Причем этот небольшой уголок указывает не только на статус владельца, но и на верность обувщиков к вековым традициям и качеству исполнения.