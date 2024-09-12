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Разница налицо: петербуржцы хранят на банковских вкладах в разы меньше денег, чем москвичи

12 сентября 2024 20:00
Разница налицо: петербуржцы хранят на банковских вкладах в разы меньше денег, чем москвичи
Разница налицо: петербуржцы хранят на банковских вкладах в разы меньше денег, чем москвичи
Фото Городовой.ру

Подсчитан средний объем сбережений в крупных городах.

Петербург занял второе место в России по уровню банковских сбережений семей. Средний вклад петербуржцев составляет 1,5 млн рублей, что равняется 78,2% среднего годового дохода домохозяйства в городе.

Лидером в этом рейтинге стала Москва, где сбережения в среднем достигают 3,2 млн рублей, что составляет 100,7% годового дохода. В топ-10 также вошли: Калининградская область (63,3%), Чувашия (61,6%), Ярославская область (59,3%), Рязанская область (57,1%), Самарская область (56,9%), Приморский край (54,3%), Владимирская область (52,6%) и Новосибирская область (50,8%). Среднероссийский показатель составляет 850 тыс. рублей, что составляет 56,5% дохода.

Евгения Лазарева, руководитель проекта «За права заемщиков» в беседе с «Известиями» пояснила, что недавний рост депозитов в рублевой части объясняется увеличением доходов и высоким уровнем ключевой ставки Центробанка, что стимулирует граждан к накоплениям.

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Автор:
Ольга Хромова
Город ЦентробанкИнтересные фактыСанкт-Петербург
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