Разворот на 360 градусов: как пройдет праздник «Алые паруса» в 2025 году

В этом году мероприятие немного изменится.

Праздник «Алые паруса» — это не просто выпускной вечер, а настоящее волшебство, которое ежегодно превращает Санкт-Петербург в город мечты и надежд.

В ночь с 28 на 29 июня 2025 года тысячи выпускников, их родителей и гостей соберутся у берегов Невы, чтобы увидеть легендарный бриг «Россия» с алыми парусами.

Главный герой праздника — бриг «Россия»

В последние годы главным символом «Алых парусов» стал бриг «Россия». В 2025 году его маршрут изменился.

Теперь бриг будет проходить от Сенатской площади через разведенный Дворцовый мост вдоль набережной, затем развернется на 360 градусов у Зимней канавки и направится к Троицкому мосту.

Там он поприветствует выпускников, после чего пройдет обратно. Особое внимание уделяется отработке разворота в узком пространстве — это один из самых зрелищных моментов шоу, сообщает Деловой Петербург.

Ранее бриг начинал движение от Летнего сада, проходил через створы Троицкого и Дворцового мостов и уходил обратно.

Что ждет гостей в 2025 году

Праздник начинается с концерта на Дворцовой площади, где выступают известные артисты и создают праздничное настроение.

Затем наступает кульминация — проход брига с алыми парусами по Неве, сопровождаемый световыми эффектами и проекциями на парусах.

В 2025 году световое оборудование увеличено в полтора раза, что обещает сделать шоу еще ярче и эффектнее.

История и смысл праздника

Идея «Алых парусов» родилась в далёком 1968 году, когда в честь 265-летия Ленинграда решили устроить праздник для выпускников.

Название и образ праздника взяты из знаменитой повести Александра Грина, где корабль с алыми парусами символизирует исполнение мечты и надежду на светлое будущее.

Впервые по Неве прошли суда с алыми парусами, и это зрелище настолько понравилось горожанам, что праздник стал ежегодным.

Красивое зрелище можно увидеть заранее, так как проход брига по неве нужно отрепетировать. Так, генеральная репетиция праздника пройдет 27 июня с 21:00 до 01:00.