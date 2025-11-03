Городовой / Город / Развязка КАД и Кронштадтского шоссе на замке: когда перекроют движение
Развязка КАД и Кронштадтского шоссе на замке: когда перекроют движение

Опубликовано: 3 ноября 2025 10:38
В ночь на среду ожидается временное ограничение движения.

Реконструкция транспортной развязки между Кольцевой автодорогой Санкт-Петербурга и Кронштадтским шоссе продолжится в ближайшие дни. Для монтажа рамных опор потребуется полностью ограничить движение автомобилей на определённом отрезке.

В ночь на 5 ноября запланировано перекрытие движения по внутренней стороне КАД на участке с отметкой КМ126+400. Ограничения будут действовать с 2:00 до 2:30 и затем с 3:30 до 4:00, сообщает ФКП «Дирекция КЗС».

При этом транспорт служб экстренного реагирования сможет проезжать в любое время без задержек.

Водителей заранее предупреждают о необходимости соблюдать особую осторожность, учитывать ограничения скорости и внимательно следить за указателями и разметкой.

Также на этих участках установлены дополнительные ограждения. Автомобилистов просят планировать свой маршрут с учетом намеченных работ.

Автор:
Юлия Аликова
