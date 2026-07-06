Рецепт популярного салата: гости будут предлагать деньги, чтобы им дали добавку

Вспомним историю возникновения греческого салата. Согласно легенде, блюдо появилось весьма примечательным образом — благодаря греку, эмигрировавшему в Америку с целью заработка.
Находясь вдали от родины, мужчина испытывал сильную тоску по национальной кухне. Спустя годы он вернулся домой и реализовал свою мечту.
На родине мужчина крупно нарезал овощи и заправил их оливковым маслом. Впоследствии этот салат получил название «деревенский», поскольку его приготовлением занимались преимущественно крестьяне.
Ингредиенты:
- Томаты — 3 шт.;
- Огурцы свежие — 2 шт.;
- Лук красный — 2 шт.;
- Перец болгарский — 2 шт.;
- Сыр фета — 200 гр.;
- Оливки без косточек — 100 гр.;
- Лимон — 0,5 шт.;
- Масло оливковое — по вкусу;
- Соль — 2 гр.;
- Перец черный — по вкусу.
Приготовление:
Овощи следует помыть и обсушить. Помидоры и огурцы нарезать кубиками, перец — соломкой, оливки — пополам.
Лук нарезать кольцами.
Все ингредиенты смешать в глубокой емкости, сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом, добавить соль и перец. Сверху выложить нарезанный кубиками сыр. Приятного аппетита!
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