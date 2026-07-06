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Рецепт популярного салата: гости будут предлагать деньги, чтобы им дали добавку

Опубликовано: 6 июля 2026 06:05
 Проверено редакцией
Рецепт популярного салата: гости будут предлагать деньги, чтобы им дали добавку
Рецепт популярного салата: гости будут предлагать деньги, чтобы им дали добавку
Городовой ру
Популярный салат из Греции

Вспомним историю возникновения греческого салата. Согласно легенде, блюдо появилось весьма примечательным образом — благодаря греку, эмигрировавшему в Америку с целью заработка.

Находясь вдали от родины, мужчина испытывал сильную тоску по национальной кухне. Спустя годы он вернулся домой и реализовал свою мечту.

На родине мужчина крупно нарезал овощи и заправил их оливковым маслом. Впоследствии этот салат получил название «деревенский», поскольку его приготовлением занимались преимущественно крестьяне.

Ингредиенты:

  • Томаты — 3 шт.;
  • Огурцы свежие — 2 шт.;
  • Лук красный — 2 шт.;
  • Перец болгарский — 2 шт.;
  • Сыр фета — 200 гр.;
  • Оливки без косточек — 100 гр.;
  • Лимон — 0,5 шт.;
  • Масло оливковое — по вкусу;
  • Соль — 2 гр.;
  • Перец черный — по вкусу.

Приготовление:

Овощи следует помыть и обсушить. Помидоры и огурцы нарезать кубиками, перец — соломкой, оливки — пополам.
Лук нарезать кольцами.

Все ингредиенты смешать в глубокой емкости, сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом, добавить соль и перец. Сверху выложить нарезанный кубиками сыр. Приятного аппетита!

Ранее мы раскрыли рецепт кабачков в сырном кляре.

Автор:
Ксения Давыдова
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