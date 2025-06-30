Редкое инженерное решение: чем уникален новый круглогодичный «»Бассейн у Флагштока» в Петербурге

В Петербурге на Крестовском острове открылся уникальный для города и всей России объект — всесезонный открытый 50-метровый бассейн под названием «Бассейн у Флагштока».

Это первый в городе и один из немногих в стране бассейнов такого формата, который работает круглый год и расположен прямо в акватории Финского залива на специальной гидротехнической платформе, защищающей его от волн и льда.

Что это за бассейн?

Комплекс состоит из двух чаш: большой олимпийской длиной 50 метров и шириной 25 метров с глубиной от 1,4 до 1,8 метра, и небольшой чаши 20×10 метров с гидромассажем, которая подходит для отдыхающих, передает Фонтанка.

Вместимость комплекса — около 196 человек одновременно.

Особенности и инфраструктура

Всесезонность и всепогодность — вода в бассейне подогревается и поддерживается в комфортном диапазоне от 28 до 32 градусов, что позволяет плавать даже в холодное время года.

В комплексе есть четыре раздевалки на 240 человек, 42 душевые, сауны, СПА-зона, кафе с зоной для отдыха и пляжным обслуживанием.

Доступность для всех — бассейн полностью адаптирован для маломобильных групп населения, а также предусмотрены социальные программы и льготы для детей с ограниченными возможностями.

Красивый вид и атмосфера — из сауны и с территории бассейна открывается живописный вид на Финский залив, Лахта Центр и береговую линию Петербурга.

Как и зачем создавали?

Проект реализован за рекордные 2,5 года при поддержке ПАО «Газпром» и компании «Зенит-Арена». Это часть масштабного благоустройства территории вокруг «Газпром Арены» и общественного пространства «Флагшток».

Идея — создать место, где можно будет заниматься спортом и отдыхать всей семьей в любое время года, независимо от погоды.

Стоимость билетов: летом от 2100 рублей для взрослых и от 1600 рублей для детей; зимой — от 500 рублей.

Доступ к бассейну: через автоматизированную билетную систему по сеансам, что помогает контролировать количество посетителей и соблюдать комфортную атмосферу.

«Бассейн у Флагштока» — это не просто спортивный объект, а новый общественный центр на воде, который сочетает в себе спорт, отдых и оздоровление.

Его уникальность в том, что он расположен прямо в Финском заливе, но при этом полностью защищен от ветра, волн и льда, что позволяет плавать круглый год под открытым небом. Это редкий пример инженерного решения.