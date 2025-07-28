Реплика «Полтавы» на Неве, отмена парада и встреча с президентом: как петербуржцы отметили День ВМФ-2025

В этом году День Военно-морского флота в Петербурге прошел иначе — без традиционного парада и салюта. Но праздник не потерял своей души и объединил людей вокруг истории.

Некоторые даже отметили плюсы.

«Какой же кайф!!! Ни суеты, ни перекрытий»;

«У нас лучший флот в мире и лучшие моряки. Весь мир трепещет перед нами и боится нас. Ура, Россия!» — написали петербуржцы.

Парад отменили, а праздник остался

Парад кораблей и праздничный салют отменили из соображений безопасности — власти решили не подвергать горожан риску и так обеспечить более безопасный праздник.

Несмотря на это, набережные были полны людей, а в центре внимания оказалась реплика исторического парусника «Полтава».

Корабль был построен более десяти лет назад и сейчас является учебным судном.

Иллюминация и огоньки ночного города

Три главных петербургских моста — Благовещенский, Троицкий и Дворцовый — украсили флагами и иллюминацией. Ростральные колонны зажглись факелами, а «Лахта Центр» сиял в цветах российского флота.

Атмосферу поддерживали флаги, музыка, народные гулянья — все радовались вместе, несмотря на отсутствие привычных торжеств.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на территории Главного Адмиралтейства открыл памятник адмиралу Федору Ушакову.

Дух праздника в Кронштадте

Основные торжества состоялись в Кронштадте. Здесь прошли концерты и выступления военных оркестров и эстрадных исполнителей.

Финалом стала постановка рок-оперы «Юнона и Авось». Народные мастер-классы по вязанию морских узлов и морские реконструкции обогащали программу.

Особый момент — встреча с президентом

Особенный резонанс имело событие на Дворцовой площади в Петербурге. Президент Владимир Путин, который в эти дни был в Северной столице остановился в центре города для общения с людьми.

Павел Морозов, ветеран Северного флота, одетый в тельняшку и бескозырку с Андреевским флагом, привлек внимание проезжавшего кортежа Владимира Путина, помахав ему.

Кортеж остановился, и президент лично вышел, чтобы пожать руку моряку.

Путин в этот день также посетил учебное заведение «Корабелка» и встретился с экипажем фрегата, который защищает Санкт-петербург. Командиру судна президент вручил повышение до капитана второго ранга.

Несмотря на сокращенную программу и отмену парада, День ВМФ-2025 стал настоящим народным событием.

Петербуржцы провели праздник, наслаждаясь огнями ночного города и вспоминая, что главный флотский девиз — помнить, гордиться и поддерживать друг друга несмотря ни на что.