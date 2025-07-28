Реплика «Полтавы» на Неве, отмена парада и встреча с президентом: как петербуржцы отметили День ВМФ-2025

В этом году День Военно-морского флота в Петербурге прошел иначе — без традиционного парада и салюта. Но праздник не потерял своей души и объединил людей вокруг истории.
Некоторые даже отметили плюсы.
«Какой же кайф!!! Ни суеты, ни перекрытий»;
«У нас лучший флот в мире и лучшие моряки. Весь мир трепещет перед нами и боится нас. Ура, Россия!» — написали петербуржцы.
Парад отменили, а праздник остался
Парад кораблей и праздничный салют отменили из соображений безопасности — власти решили не подвергать горожан риску и так обеспечить более безопасный праздник.
Несмотря на это, набережные были полны людей, а в центре внимания оказалась реплика исторического парусника «Полтава».
Корабль был построен более десяти лет назад и сейчас является учебным судном.
Иллюминация и огоньки ночного города
Три главных петербургских моста — Благовещенский, Троицкий и Дворцовый — украсили флагами и иллюминацией. Ростральные колонны зажглись факелами, а «Лахта Центр» сиял в цветах российского флота.
Атмосферу поддерживали флаги, музыка, народные гулянья — все радовались вместе, несмотря на отсутствие привычных торжеств.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на территории Главного Адмиралтейства открыл памятник адмиралу Федору Ушакову.
Дух праздника в Кронштадте
Основные торжества состоялись в Кронштадте. Здесь прошли концерты и выступления военных оркестров и эстрадных исполнителей.
Финалом стала постановка рок-оперы «Юнона и Авось». Народные мастер-классы по вязанию морских узлов и морские реконструкции обогащали программу.
Особый момент — встреча с президентом
Особенный резонанс имело событие на Дворцовой площади в Петербурге. Президент Владимир Путин, который в эти дни был в Северной столице остановился в центре города для общения с людьми.
Павел Морозов, ветеран Северного флота, одетый в тельняшку и бескозырку с Андреевским флагом, привлек внимание проезжавшего кортежа Владимира Путина, помахав ему.
Кортеж остановился, и президент лично вышел, чтобы пожать руку моряку.
Путин в этот день также посетил учебное заведение «Корабелка» и встретился с экипажем фрегата, который защищает Санкт-петербург. Командиру судна президент вручил повышение до капитана второго ранга.
Несмотря на сокращенную программу и отмену парада, День ВМФ-2025 стал настоящим народным событием.
Петербуржцы провели праздник, наслаждаясь огнями ночного города и вспоминая, что главный флотский девиз — помнить, гордиться и поддерживать друг друга несмотря ни на что.