«Риф» выходит в лидеры: турбизнес осваивает новый кластер

Опубликовано: 11 апреля 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look
На территории форта проходят военно‑патриотические мероприятия, фестивали, реконструкции, выставки.

Форт «Риф» превращается в новую достопримечательность на туристической карте Санкт-Петербурга — туроператоры намерены добавить его в свои маршруты, заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Как отметил он в своем телеграм-канале, эта историческая площадка теперь обретает статус полноценного туристического хаба. Здесь проводятся военно-патриотические события, фестивали, исторические реконструкции и выставки.

На форте работает музей с экспозицией «Стражи Рифа Кронштадтской косы: от Петра до наших дней», где представлены экспонаты начала XX века.

Посетители также могут посмотреть документальный фильм о восстании 1921 года под названием «Черные дни Кронштадта».

Юлия Аликова
