«Риф» выходит в лидеры: турбизнес осваивает новый кластер

Форт «Риф» превращается в новую достопримечательность на туристической карте Санкт-Петербурга — туроператоры намерены добавить его в свои маршруты, заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.
Как отметил он в своем телеграм-канале, эта историческая площадка теперь обретает статус полноценного туристического хаба. Здесь проводятся военно-патриотические события, фестивали, исторические реконструкции и выставки.
На форте работает музей с экспозицией «Стражи Рифа Кронштадтской косы: от Петра до наших дней», где представлены экспонаты начала XX века.
Посетители также могут посмотреть документальный фильм о восстании 1921 года под названием «Черные дни Кронштадта».